Engie : confirme ses objectifs 2022

Compte tenu de l’environnement actuel qui reste marqué par des incertitudes, la guidance d'Engie pour l’exercice 2022 demeure inchangée, a indiqué le groupe énergétique. Le résultat net récurrent part du groupe pour l’exercice 2022 devrait se situer entre 3,8 et 4,4 milliards d’euros, sur la base d’une fourchette indicative d’Ebitda de 11,7 à 12,7 milliards et d’Ebit de 7,0 à 8,0 milliards d'euros.



Si les conditions de marché et l'environnement de prix devaient se poursuivre au second semestre, cela se traduirait par une contribution additionnelle au niveau du résultat net récurrent part du groupe de 0,7 milliard d'euros.



Au premier semestre, le résultat net récurrent part du groupe est ressorti à 3,2 milliards d'euros contre 1,3 milliard d'euros, un an plus tôt à la même époque. L'Ebitda a bondi de 44,3% (+43,2% en organique) à 7,5 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 72,3% à 43,2 milliards d'euros. Sa croissance interne est ressortie à 71,3%.



Engie souligne avoir réalisé une " solide performance dans des conditions de marchés sans précédent ".