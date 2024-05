PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a confirmé vendredi anticiper un recul de ses résultats cette année, après un premier trimestre lesté par la baisse des prix de l'énergie et un hiver doux en France.

Pour 2024, Engie vise toujours un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) compris entre 4,2 milliards et 4,8 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant (Ebit) hors nucléaire de 7,5 milliards à 8,5 milliards d'euros. En 2023, le résultat net récurrent part du groupe s'était établi à 5,4 milliards d'euros et le résultat opérationnel courant hors nucléaire était ressorti à 9,5 milliards d'euros,

Au cours des trois premiers mois de 2024, le résultat opérationnel courant hors nucléaire a reculé sur un an de 3,2% en données publiées et de 3,7% sur une base organique, à 3,71 milliards d'euros. En intégrant la contribution du nucléaire, l'Ebit s'est établi à 4,17 milliards d'euros, contre 4,22 milliards d'euros au premier trimestre 2023.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) hors nucléaire a baissé sur un an de 1,2% en données publiées et de 1,9% à périmètre et changes constants, à 4,8 milliards d'euros. En intégrant la contribution du nucléaire, l'Ebitda a diminué de 0,7% sur un an en données organiques, à 5,4 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires a atteint 22,02 milliards d'euros, un montant en baisse sur un an de 24,6% en données publiées et de 24,9% sur une base organique, en raison de marchés de l'énergie moins favorables, avec une normalisation des prix, et de conditions météorologiques plus douces qu'en 2023.

