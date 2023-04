Engie : développement du cinquième parc éolien en mer dès 2025

Ocean Winds, la co-entreprise d’Engie détenue à parité avec EDP Renewables et dédiée à l’éolien en mer, annonce aujourd'hui la décision finale d'investissement pour le projet des Îles d'Yeu et de Noirmoutier, avec ses partenaires : Sumitomo Corporation, Banque des Territoires et Vendée Energie, actionnaires de la société Eoliennes en Mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier (EMYN). Situé au large de la Vendée, iI s’agira du cinquième parc éolien en mer mis en service en France à partir de 2025.



D'une capacité totale d'environ 500 MW, le parc éolien d'Yeu et Noirmoutier représente un investissement d'environ 2,5 milliards d'euros. Le projet prévoit la construction et l'installation d'un parc éolien situé à 11 km au large de l'île d'Yeu et à 16 km au large de l'île de Noirmoutier. Ce parc éolien en mer alimentera chaque année près de 800 000 personnes en électricité, soit l'équivalent de la population de la Vendée.





La décision finale d'investissement permet de lancer la phase de construction du projet : les premières opérations en mer auront lieu cet été avant un démarrage effectif des travaux d'installation en 2024 et 2025. Les éoliennes, produites par Siemens Gamesa dans son usine du Havre, seront installées au cours de l'année 2025. La mise en service du parc éolien est prévue pour le second semestre 2025. La phase de construction du parc éolien EMYN, qui durera 2,5 ans, génèrera 1 600 emplois directs en France.