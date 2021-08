Engie entre en négociation exclusive avec Altrad pour la cession d'Endel

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de gaz et d'électricité Engie a annoncé mardi avoir reçu une offre "ferme et irrévocable" du groupe industriel Altrad pour l'acquisition de sa filiale Endel spécialiste de la maintenance industrielle et des services à l'énergie.

Endel, qui emploie 5.200 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros en 2020.

Selon l'offre soumise, Engie entre désormais en négociation exclusive avec Altrad pour ce projet de cession "représentant une étape supplémentaire dans le plan de [son] repositionnement", a commenté le producteur de gaz et d'électricité dans un communiqué.

Le périmètre du projet de cession n'inclut pas les filiales Pierre Guerin, CNN MCO et Eras. "La transaction n'aura pas d'impact significatif sur les agrégats financiers du groupe", a souligné Engie.

L'opération devrait être conclue d'ici début 2022. Le montant de la transaction n'a été communiqué.

Altrad a pour sa part indiqué que cette acquisition lui permettrait d'ouvrir "une nouvelle page de son développement en France, en renforçant et diversifiant son offre industrielle en ingénierie et en mécanique". "L'opération de reprise d'Endel par Altrad s'inscrit dans un projet industriel de long terme, créateur de valeur pour les salariés et les clients d'Endel", a ajouté l'entreprise.

Altrad se présente comme un leader mondial dans la prestation de services à l'industrie, proposant des solutions à haute valeur ajoutée, principalement dans les marchés du pétrole et du gaz, de l'énergie, de la production d'électricité, des procédés, de l'environnement et de la construction.

Basé en France, Altrad emploie environ 40.000 personnes.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 13:24 ET (17:24 GMT)