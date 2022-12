Engie et HRS nouent un partenariat pour développer la mobilité hydrogène

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergie Engie, via sa filiale Engie Solutions, et HRS, un fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène, ont annoncé jeudi soir avoir noué un partenariat commercial et technologique pour développer la mobilité hydrogène.

"Cet accord majeur permettra de partager les savoir-faire industriels complémentaires des deux partenaires dans le but de répondre efficacement et rapidement aux besoins des acteurs publics et privés en matière d'infrastructures hydrogène", ont indiqué Engie Solutions et HRS dans un communiqué commun.

Les termes financiers de ce partenariat n'ont pas été communiqués.

Les deux partenaires ont pour objectif de développer 15 projets liés à l'hydrogène d'ici à 2026, dont quatre d'ici à 2024, à destination en priorité des écosystèmes de mobilité décarbonée.

Dans le cadre de ces projets communs, Engie Solutions a déjà passé commande d'une première station de ravitaillement en hydrogène.

December 23, 2022