Engie et Posco vont développer un projet d'ammoniac vert à Oman

Dans le cadre de leur alliance, initiée par la signature d'un protocole d'accord en mars 2022, Engie et Posco ont annoncé leur rôle de premier plan dans un consortium destiné à mobiliser les ressources en énergies renouvelables d'Oman par le développement d'un projet d'ammoniac vert d'une capacité de 1,2 million de tonnes par an. Les autres partenaires du consortium sont Samsung Engineering, Korea East-West Power Co. (EWP), Korea Southern Power Co. (KOSPO) et FutureTech Energy Ventures Company Ltd. (une filiale de PTTEP).



Le projet prévoit jusqu'à 5 GW de nouvelles capacités éoliennes et solaires, un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) et une usine d'hydrogène renouvelable d'une capacité maximale de 200 ktpa.



L'hydrogène sera ensuite transporté par un oléoduc à construire jusqu'au port de Duqm, où il alimentera l'usine de production d'ammoniac. 1,2 mtpa d'ammoniac vert sera exporté en Corée en 2030.



Le contrat du projet portera sur une période de 47 ans, répartie en une phase de développement et de construction de sept ans suivie d'une période d'exploitation de 40 ans. La construction devrait débuter en 2027, et la première livraison d'ammoniac vert à la Corée est prévue pour le second semestre de 2030. Le consortium réalisera les études de faisabilité et les études techniques afin de finaliser le montant total des dépenses d'investissement nécessaires au projet.