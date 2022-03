Engie exposé à hauteur de près de 1 milliard d'euros à Nord Stream 2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a indiqué mardi être exposé à hauteur de 987 millions d'euros au projet de gazoduc Nord Stream 2, visé par les sanctions occidentales contre la Russie.

Dans un communiqué publié en début de soirée, Engie a prévenu que cette perte pourrait se réaliser en cas de dépôt de bilan de bilan de la société qui gère le projet.

Selon l'agence Reuters, cette dernière a démenti dans la journée les informations évoquant une cessation de paiement à la suite de la suspension par l'Allemagne du processus de certification du projet. Nord Stream 2 AG a toutefois mis fin aux contrats de ses employés en raison des sanctions américaines.

"Concernant le projet Nord Stream 2, au financement duquel le groupe a contribué depuis avril 2017 aux côtés de quatre autres investisseurs européens, Engie en tant que prêteur est exposé à un risque de crédit pour un montant maximal de 987 millions d'euros qui pourrait se matérialiser notamment en cas de dépôt de bilan", a prévenu le groupe.

L'Allemagne a annoncé la semaine dernière la suspension du chantier et les Etats-Unis ont également adopté des sanctions contre Nord Stream 2. Ce gazoduc de plus de 1.200 km entre la Russie et l'Allemagne a été achevé fin 2021 mais n'avait pas encore été mis en service.

A l'issue d'une réunion de son conseil d'administration, Engie a par ailleurs "condamné" l'offensive russe en Ukraine et a confirmé qu'il se tenait prêt à appliquer d'éventuelles sanctions de l'Union européenne contre les approvisionnements en énergie en provenance de Russie.

"En 2021, la part des approvisionnements du groupe résultant de contrats de long terme avec Gazprom était de l'ordre de 20% de ses ventes et consommations mondiales de gaz", précise le communiqué.

March 02, 2022 13:49 ET (18:49 GMT)