Engie : inaugure la plus grande ferme solaire d'IDF

Le groupe a inauguré la plus grande ferme photovoltaïque d'Île-de-France. D'une puissance de 20,3 MWc sur une superficie de 23 hectares, elle produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus 10 000 habitants.



Cette ferme a été co-construit par le SIGEIF, la commune de Marcoussis (91) et Engie pour répondre aux enjeux de la transition énergétique liés à la production locale d'électricité renouvelable.



' Cela contribue à une moindre dépendance énergétique de la région Île-de-France et au verdissement des réseaux d'électricité ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.