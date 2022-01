Engie : investit dans Ineratec pour la neutralité carbone

Safran, via son fonds Safran Corporate Ventures, et Engie, via sa filiale de capital-risque ENGIE New Ventures, ont annoncé hier investir dans la startup allemande Ineratec, spécialisée dans la production de carburants synthétiques neutres en carbone.



L'investissement d'Engie New Ventures vise à favorise le développement d'une offre de carburants décarbonés pour le secteur du transport lourd tout en contribuant aux objectifs d'Engie en matière d'hydrogène vert et de réduction du CO2de ses clients.



' Nous sommes fiers d'investir dans une startup qui combine des solutions innovantes avec l'ambition d'accélérer la neutralité carbone. L'hydrogène et les e-carburants joueront un rôle important dans la décarbonation de la mobilité lourde comme le transport maritime, ferroviaire ou aérien ', souligne Olivier Sala, Vice-Président de la Recherche et de l'Innovation d'Engie.



' Cet investissement soutiendra la stratégie ambitieuse d'Engie visant à déployer une capacité de production d'hydrogène vert de 4 GW d'ici 2030 ', ajoute-t-il.



