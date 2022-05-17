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Engie juge le niveau des stocks de gaz "très bon" à ce stade-DG

17/05/2022 | 11:16
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17 mai (Reuters) - Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, a déclaré mardi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes:

* LE NIVEAU DES STOCKAGES DE GAZ EN FRANCE EST À CE STADE TRÈS BON POUR CETTE PÉRIODE DE L'ANNÉE

* SI LES APPROVISIONNEMENTS EN GAZ RESTENT BONS CET ÉTÉ, IL N'Y AURA PAS BESOIN DE RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS DE GAZ EN FRANCE L'HIVER PROCHAIN

* LES PAIEMENTS DU GAZ RUSSE SE FONT EN EURO, DONC PAS D'EXPOSITION AU RISQUE DE DEVISES Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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Nbr Employés 154 364
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Pierre-François Riolacci Group Executive Vice President-Finance
Jean-Pierre Clamadieu Chairman
Yves Le Gélard Chief Information & Digital Officer
Shankar Krishnamoorthy EVP-Strategy Innovation & Industrial Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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ELECTRICITÉ DE FRANCE-13.01%33 393