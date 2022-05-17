Engie juge le niveau des stocks de gaz "très bon" à ce stade-DG

17 mai (Reuters) - Catherine MacGregor, directrice générale
d'Engie, a déclaré mardi lors d'une conférence
téléphonique avec des analystes:
* LE NIVEAU DES STOCKAGES DE GAZ EN FRANCE EST À CE STADE
TRÈS BON
POUR CETTE PÉRIODE DE L'ANNÉE
* SI LES APPROVISIONNEMENTS EN GAZ RESTENT BONS CET ÉTÉ, IL
N'Y
AURA PAS BESOIN DE RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS DE GAZ EN FRANCE
L'HIVER PROCHAIN
* LES PAIEMENTS DU GAZ RUSSE SE FONT EN EURO, DONC PAS
D'EXPOSITION AU RISQUE DE DEVISES
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(Rédaction de Paris)