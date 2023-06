Engie : lance un système de stockage d'énergie en Australie

Engie annonce la mise en service en Australie de son plus grand système de stockage d'énergie par batterie, HBESS - Hazelwood Baterry Energy Storage System.



Située sur le site de l'ancienne centrale électrique d'Hazelwood, ce système est une batterie à grande échelle de 150 MW/150 MWh, qui constitue à ce jour le plus important BESS (Battery Energy Storage System) d'Engie au niveau mondial.



La batterie sera composée de 342 modulesFluence, offrant 'une fiabilité et une sécurité de premier ordre', assure Engie.



Sa capacité installée permettra de stocker l'équivalent d'une heure de l'électricité produite par les systèmes solaires implantés sur les toits de 30 000 foyers de l'État de Victoria et d'injecter cette électricité en période de pointe.



