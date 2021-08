Engie : les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de 8,7%

Les tarifs réglementés de vente du gaz aux particuliers par Engie vont augmenter de 8,7% à compter du 1er septembre, indique vendredi la Commission de régulation de l'énergie (CRE).



La CRE justifie cette hausse d'une ampleur 'inédite' par la reprise économique mondiale observée depuis plusieurs mois et par la forte augmentation des prix du gaz sur le marché mondial.



La commission évoque notamment un marché du GNL 'très tendu', caractérisé par des prix asiatiques en hausse continue venant peser sur l'offre en Europe (13 navires arrivés en Europe en juillet 2021 contre 22 en juillet 2020) et des stocks européens au plus bas depuis des années.



Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz hors taxes d'Engie ont augmenté de 15,8%.



Ils affichent une hausse de 16,7% depuis le 1er janvier 2015.



Pour mémoire, les tarifs réglementés de vente de gaz sont appelés à disparaître en juillet 2023.



