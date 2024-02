La société française Engie a obtenu plus d'un milliard de dollars de financement par capitaux propres auprès de JPMorgan, Goldman Sachs et BNP Paribas pour financer six projets d'énergies renouvelables récemment annoncés sur les marchés américains, a déclaré la société mardi.

Ces marchés sont ceux de l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), du Midcontinent Independent System Operator (MISO) et du Southwest Power Pool (SPP), avec une capacité totale de 1,3 gigawatt (GW), dont 950 mégawatts (MW) d'énergie solaire et 353 MW d'énergie éolienne.

L'ensemble de ces accords représente l'un des plus importants accords de financement par capitaux propres pour Engie North America, l'unité de la société basée à Houston.

Engie North America n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Engie a déclaré jeudi qu'elle avait procédé à une dépréciation de 714 millions d'euros (774 millions de dollars) l'année dernière en raison de problèmes liés aux éoliennes terrestres américaines et d'une chute des prix de l'énergie à long terme dans le Southwest Power Pool, qui s'étend du Montana au Nouveau-Mexique.

La société dispose de plus de 7 GW d'énergie renouvelable en exploitation ou en construction en Amérique du Nord. À l'échelle mondiale, elle entend ajouter 4 GW par an jusqu'en 2025, soit une capacité suffisante pour alimenter en électricité plus de 3 millions de foyers par an. (Reportage de Nicole Jao ; Rédaction de Liz Hampton et Richard Chang)