Engie : Les Français, les énergies renouvelables et la protection de la biodiversité

Menée à l'occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité, cette enquête nous encourage : les Français se sentent concernés par la protection de la biodiversité et ne l'opposent pas au développement des Renouvelables ! Car transition énergétique et préservation de la biodiversité sont complémentaires. Depuis plus de 10 ans, ENGIE agit pour la protection des écosystèmes naturels, notamment depuis 2018, via notre implication dans le programme « Act4nature », et depuis avril 2021, via notre engagement dans « Act4nature International »* : le Groupe monte en puissance sur ce sujet pour la décennie à venir, avec des objectifs qui s'appliquent à l'ensemble de nos activités en France et à l'international.

Mais place au concret avec nos actions sur le terrain : dans les vidéos qui suivent, découvrez comment ENGIE, leader de l'éolien et du solaire en France et acteur majeur de l'hydroélectricité, intègre la préservation de la biodiversité au cours du développement et de l'exploitation de ses projets d'énergies renouvelables. À vous les escaliers à poissons sur des barrages ; les ruches, fossés à crapauds et gites à lézards sur des parcs solaires ; l'agroforesterie autour des parcs éoliens terrestres ; les pouponnières à poissons et crustacés en test pour un futur parc éolien flottant en mer…