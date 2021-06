Engie : Un mois de juin riche en actualités pour le Team ENGIE

Retrouvez l'actualité du mois de juin du Team ENGIE , les 13 athlètes olympiques et paralympiques accompagnés par le Groupe. Le but de cet accompagnement ? Leur apporter toute l'énergie nécessaire pour réaliser leurs objectifs de qualification aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques.

Pentathlon Moderne - Elodie CLOUVEL : Vice-championne du Monde, et qualifiée pour Tokyo ! Ce week-end avait lieu au Caire (Egypte), les Championnats du Monde de Pentathlon Moderne, épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques. Elodie, pentathlète du Team ENGIE, a brillé, en décrochant la 2ème place et a empoché billet pour Tokyo ! Deuxième après les trois premières épreuves (escrime, natation, équitation), Elodie s'est élancée derrière la Hongroise Michelle Gulyas pour la dernière épreuve du laser-run (combiné tir au pistolet et course à pied). Si Elodie a pu la rattraper, elle n'a rien pu faire face à la remontée incroyable de la Biélorusse Anastasiya Prokopenko, sacrée championne du monde.

Félicitations Elodie pour cette médaille d'argent ! « La saison est difficile pour moi, avec des problèmes et des blessures. Enfin, mon niveau est O.K. et ma journée s'est bien passée. Je suis maintenant concentrée sur les Jeux ! ». A vos agendas, ce sera les 5 et 6 août prochains pour Elodie.

UIPM - World Pentathlon

Judo - Madeleine Malonga : Vice-championne du Monde (-78kg) à Budapest!

Championne du monde en titre, Madeleine, la judokate soutenue par le Groupe, n'a pas réussi à conserver son titre mondial remporté à Tokyo en 2019 dans la catégorie -78kg. La Française de 27 ans a été battue, vendredi en finale, par l'Allemande Anna Maria Wagner, qui a trouvé la faille et marqué un waza-ari après 52 secondes dans le golden score. À plus d'un mois des Jeux, c'est une « petite » déception pour Madeleine, qui espérait mieux avant cet été, mais peut-être aussi un avertissement salvateur tant elle dominait sa catégorie depuis 2 ans. Madeleine a cependant réalisé un beau parcours en battant la Croate Karla Prodan. Elle avait ensuite élevé son niveau pour renverser l'Ukrainienne Anastasiya Turchyn, puis la Néerlandaise Guusje Steenhuis.

Bravo Madeleine et bon courage pour cet été ! Nous te souhaitons l'or le 29 juillet prochain. Triathlon - Cassandre BEAUGRAND, l'emporte à Dunkerque 3ème victoire sur les 4 dernières éditions à Dunkerque !

Ce dimanche, la 1ère étape du Grand Prix de triathlon 2021 se disputait à Dunkerque (59). Cassandre Beaugrand, triathlète du Team ENGIE s'y est illustrée en remportant sa course en individuel grâce à un très bon passage en course à pied. Malgré sa victoire, son club de Poissy a fini sur la seconde marche du podium, derrière Metz Triathlon. Bravo Cassandre. Pour Tokyo, on te suivra en individuel (27/07) puis par équipe mixte (31/07). Kitesurf - Alex Caizergues, Axel Mazella, Poéma Newland Après plusieurs mois sans compétition, les 3 kitesurfeurs du Team ENGIE sont de retour sur la ligne de départ ! Du 18 au 20 juin, la 1ère étape de l'ENGIE Kite Tour pose ses valises à Lorient-Gâvres pour le lancement de l'édition 2021. Une première manche, qui rassemblera l'équipe de France de kitesurf et des dizaines d'amateurs, sur la même ligne de départ ! Rappel du calendrier ENGIE Kite Tour 2021, où seront présents nos 3 kiteurs : La Manche - La Hague (Annulé)

Lorient-Gâvres (du 18 au 20 juin)

La Grande Motte (du 24 au 26 septembre)

Arcachon (du 22 au 24 octobre)

Marseille (du 12 au 14 novembre)

Enfin, cette semaine était marquante pour le monde de la voile légère et plus particulièrement du kitesurf. Le CIO a annoncé qu'il n'y aurait pas une mais deux médailles en jeu lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour la première du kitesurf en discipline Olympique. Une médaille femme et une médaille homme seront donc à décrocher, pour le plus grand plaisir des compétitrices et compétiteurs ! Surf - Pauline Ado, défendra nos couleurs Beau parcours de Pauline aux Championnats du Monde, qui la qualifie pour cet été !