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Engie : réalise la cession partielle de sa participation dans GTT

26/05/2021 | 08:45
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26 mai (Reuters) - ENGIE SA:

* ANNONCE LA RÉALISATION DE LA CESSION PARTIELLE DE SA PARTICIPATION DANS GTT À HAUTEUR DE 10 % DU CAPITAL DE GTT ET L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES À UN PRIX FIXÉ À 290 MILLIONS D'EUROS

* CESSION DE 3,7 MILLIONS D'ACTIONS DE GTT REPRÉSENTANT ENVIRON 10 % DE SON CAPITAL SOCIAL, PAR VOIE DE PLACEMENT PRIVÉ ACCÉLÉRÉ

* ÉMISSION SIMULTANÉE DE 290 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS À COUPON ZÉRO ÉCHANGEABLES EN ACTIONS GTT, D'UNE MATURITÉ DE 3 ANS, AVEC UN PRIX D'ÉCHANGE DE 78,25 EUROS

* CONSERVERAIT, EN CAS D'ÉCHANGE DE L'INTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS, UNE PARTICIPATION D'ENVIRON 20 % DU CAPITAL DE GTT

* A FINALISÉ LA CESSION DE 3,7 MILLIONS D'ACTIONS DE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ AU PRIX DE 67 EUROS PAR ACTION

* A AINSI LEVÉ ENVIRON 248 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ PAR VOIE DE CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE

* DANS LE CADRE DU PLACEMENT DES ACTIONS, GTT A ACQUIS 0,2 MILLIONS D'ACTIONS AU PRIX FIXÉ DANS LE CADRE DU PLACEMENT DES ACTIONS

* LES OPÉRATIONS DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DEVRAIENT AVOIR LIEU AUTOUR DU 28 MAI 2021 POUR LE PLACEMENT DES ACTIONS ET AUTOUR DU 2 JUIN 2021 POUR L'ÉMISSION OBLIGATAIRE Texte original : https://bit.ly/34jyJQM Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Varia.DernierVar. 1janv
ENGIE -0.70%12.498 Cours en temps réel.0.54%
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ -4.51%68.85 Cours en temps réel.-8.96%
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Dette nette 2021 25 351 M 31 045 M -
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VE / CA 2021 0,94x
VE / CA 2022 0,91x
Nbr Employés 171 000
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Ecart / Objectif Moyen 23,0%
Ecart / Objectif Bas 1,68%
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ELECTRICITÉ DE FRANCE-9.85%44 248
SEMPRA ENERGY8.12%41 708
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