Engie : réalise la cession partielle de sa participation dans GTT

26 mai (Reuters) - ENGIE SA:
* ANNONCE LA RÉALISATION DE LA CESSION PARTIELLE DE SA
PARTICIPATION DANS GTT À HAUTEUR DE 10 % DU CAPITAL DE GTT ET
L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES À UN PRIX FIXÉ À 290
MILLIONS D'EUROS
* CESSION DE 3,7 MILLIONS D'ACTIONS DE GTT REPRÉSENTANT
ENVIRON 10
% DE SON CAPITAL SOCIAL, PAR VOIE DE PLACEMENT PRIVÉ ACCÉLÉRÉ
* ÉMISSION SIMULTANÉE DE 290 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS
À
COUPON ZÉRO ÉCHANGEABLES EN ACTIONS GTT, D'UNE MATURITÉ DE 3
ANS, AVEC UN PRIX D'ÉCHANGE DE 78,25 EUROS
* CONSERVERAIT, EN CAS D'ÉCHANGE DE L'INTÉGRALITÉ DES
OBLIGATIONS,
UNE PARTICIPATION D'ENVIRON 20 % DU CAPITAL DE GTT
* A FINALISÉ LA CESSION DE 3,7 MILLIONS D'ACTIONS DE
GAZTRANSPORT
& TECHNIGAZ AU PRIX DE 67 EUROS PAR ACTION
* A AINSI LEVÉ ENVIRON 248 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE
D'UN
PLACEMENT PRIVÉ PAR VOIE DE CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE
* DANS LE CADRE DU PLACEMENT DES ACTIONS, GTT A ACQUIS 0,2
MILLIONS D'ACTIONS AU PRIX FIXÉ DANS LE CADRE DU PLACEMENT DES
ACTIONS
* LES OPÉRATIONS DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DEVRAIENT AVOIR LIEU
AUTOUR DU 28 MAI 2021 POUR LE PLACEMENT DES ACTIONS ET AUTOUR DU
2 JUIN 2021 POUR L'ÉMISSION OBLIGATAIRE
Texte original : https://bit.ly/34jyJQM
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(Gdansk Newsroom)