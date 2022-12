Engie : participation à un projet pilote en Ecosse

Entech annonce avoir obtenu une commande d'Engie Laborelec, filiale d'Engie, pour un système de stockage par batteries qui sera installé au centre européen des énergies marines (EMEC) situé sur l'île d'Eday, dans l'archipel des Orcades au nord de l'Ecosse.Ce système de stockage doit permettre de démontrer la viabilité technologique et économique de l'association du stockage et de l'énergie marémotrice en vue d'un déploiement à plus grande échelle à travers l'Europe.L'énergie marémotrice, qui exploite l'énergie des courants marins, fait partie des énergies marines renouvelables (EMR). Les objectifs du pacte vert européen nécessitent une multiplication par 25 de la capacité actuelle de production des EMR d'ici 2050.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.