Engie participera à un important projet éolien flottant en Corée du Sud

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Aker Offshore Wind et son partenaire Ocean Winds, une coentreprise détenue à parité par le groupe d'énergie Engie et le spécialiste des énergies renouvelables EDP Renewables, ont obtenu leur première licence électrique auprès du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie de Corée du Sud, pour une capacité de 870 mégawatts (MW).

L'obtention d'une telle licence est obligatoire pour pouvoir produire et fournir de l'électricité en Corée du Sud. Korea Floating Wind, la coentreprise entre Ocean Winds (66,7% du capital) et Aker Offshore Wind (33,3%), est désormais en mesure de développer son projet éolien flottant à Ulsan.

Korea Floating Wind s'attend par ailleurs à obtenir prochainement une seconde licence électrique, pour une capacité de 450 MW, et ambitionne de finaliser le montage financier lié à son projet en 2024.

La Corée du Sud vise 20% de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030, dont 12 gigawatts à partir d'éolien en mer, a indiqué Engie dans un communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2022 02:44 ET (07:44 GMT)