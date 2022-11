Engie : projet de géothermie profonde avec Renault

Renault Group annonce élaborer avec Engie un projet de géothermie profonde à l'usine de Douai, un projet inédit en Europe, qui remplacerait 70% des besoins en gaz de cette usine du constructeur automobile par des sources locales et durables à horizon 2025.



Dans le cadre de ce partenariat de 15 ans, dès la fin 2023, Engie entamera les travaux de forage sur l'usine afin de puiser de l'eau chaude (130-140°C) à 4.000 mètres de profondeur pour capter les calories nécessaires aux besoins du process industriel et chauffage du site.



L'eau géothermale sera ensuite restituée à son milieu naturel. Une fois mise en place, cette technologie de géothermie fournirait une puissance de près de 40 MW en continu. En été, l'énergie géothermique pourrait être utilisée pour produire de l'électricité décarbonée.



