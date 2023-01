Engie : réalise une émission d'obligations vertes de 2,75MdsE

Engie a réalisé avec succès une émission d'obligations vertes en trois tranches pour un montant total de 2,75 milliards d'euros.



Les trois tranches portent sur 1 milliard d'euros à 7 ans, portant un coupon de 3,625 %, de 1 milliard d'euros à 12 ans, portant un coupon de 4,00 % et de 750 millions d'euros à 20 ans, portant un coupon de 4,25 %.



Le coupon moyen de l'opération ressort à 3,93% pour une durée moyenne de 12,4 ans.



Les obligations sont émises conformément au ' Green Bond Framework ', selon lequel le Groupe s'engage à n'utiliser les fonds que pour financer des projets durables, socialement responsables et ayant un impact positif sur l'environnement.



