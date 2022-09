Engie "relativement serein" sur la situation du gaz en France - DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La directrice générale d'Engie, premier fournisseur de gaz en France, a déclaré vendredi que le groupe était "relativement serein" sur l'approvisionnement du pays pour l'hiver prochain.

"A priori on ne manquera pas de gaz sauf si on a besoin de beaucoup plus de gaz parce que le climat est extrêmement froid et que notre production d'électricité est affaiblie, auquel cas on va plus utiliser le gaz pour la production d'électricité et on pourrait avoir un scénario plus tendu", a expliqué Catherine MacGregor au micro de RTL.

Le président de la République, Emmanuel Macron, réunit vendredi un conseil de défense consacré à l'énergie après la suspension des livraisons de gaz russe en raison d'un différend commercial avec Engie.

Dans ce contexte, Catherine MacGregor a appelé les ménages et les entreprises à la sobriété énergétique afin de réduire les tensions sur le système. Engie a déjà constaté une baisse de 4% à 5% de la consommation de ses clients particuliers, a souligné la dirigeante.

Elle a également indiqué que le bouclier tarifaire, qui a gelé les prix du gaz depuis le 1er octobre 2021, devait être révisé, avec des mesures d'aide plus ciblées pour les clients précaires.

Le gouvernement a indiqué que le bouclier tarifaire s'arrêterait à la fin 2022 mais que des dispositifs seraient maintenus afin d'éviter un doublement des prix du gaz. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a promis que la hausse des prix de l'énergie au début 2023 serait "contenue et raisonnable".

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2022 02:44 ET (06:44 GMT)