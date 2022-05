Engie relève ses objectifs pour 2022 et teste une solution de paiement du gaz russe

(Actualisation: réaction en Bourse, précisions sur le gaz russe, le flux de trésorerie et les réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 en Belgique)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a relevé mardi ses prévisions pour 2022, après avoir vu ses résultats bondir au premier trimestre grâce notamment à la hausse et à la volatilité des prix de l'énergie. Le groupe a par ailleurs indiqué s'être mis d'accord avec Gazprom sur une solution, actuellement testée, pour le paiement du gaz russe en roubles.

Après ces annonces, l'action Engie réalisait la meilleure performance de l'indice CAC 40, gagnant 6,1% à 12,34 euros à la Bourse de Paris.

Pour 2022, Engie table désormais sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3,8 milliards et 4,4 milliards d'euros, contre une fourchette de 3,1 milliards à 3,3 milliards d'euros attendue auparavant. Cet objectif repose sur de nouvelles fourchettes indicatives d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 11,7 milliards à 12,7 milliards d'euros et de résultat opérationnel courant (Ebit) de 7 milliards à 8 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Engie anticipait auparavant des fourchettes indicatives d'Ebitda de 10,7 milliards à 11,1 milliards d'euros et d'Ebit de 6,1 milliards à 6,5 milliards d'euros.

Le groupe a élargi ses fourchettes de prévisions "compte tenu du contexte actuel de forte volatilité".

"Le marché européen du gaz est fortement impacté par la guerre en Ukraine, ce qui se traduit par un niveau de volatilité exceptionnel et des prix très élevés, auxquels s'ajoute le risque permanent de rupture des approvisionnements en gaz en provenance de Russie", a expliqué Engie.

Dans ce contexte, le groupe a indiqué optimisé ses positions de couverture afin de minimiser les risques.

"L'exposition d'Engie à la hausse des prix est, par construction, limitée aux livraisons à court terme qui sont fixées un mois à l'avance. En ce qui concerne les volumes livrés par Gazprom, l'exposition directe est au maximum de 15 TWh [térawatts-heure]", a souligné le groupe.

Engie a "adapté sa stratégie de couverture afin de gérer de manière proactive cette exposition, qui à la fin du mois de mars, a été réduite à un peu moins de 5 TWh", a précisé le groupe.

Prochains paiements imminents à Gazprom

Le groupe s'est par ailleurs "mis d'accord sur une solution" avec Gazprom concernant les demandes russes de paiement du gaz en rouble, a indiqué la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Cette solution est conforme aux attentes russes, à celles du groupe en matière de "non exposition aux devises" ainsi qu'aux sanctions actuelles contre la Russie, a précisé la dirigeante. Cette solution est ainsi actuellement en test.

Les prochains paiements à Gazprom "se feront de manière imminente", a ajouté Catherine MacGregor.

Engie a livré ces commentaires après avoir enregistré des résultats en forte hausse au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. Les données comparatives pour 2021 excluent la contribution de l'activité de services multitechniques d'Engie, Equans, classée comme "activité abandonnée" à compter du 5 novembre 2021. Engie a d'ailleurs précisé que le processus de cession de cette activité au conglomérat diversifié Bouygues était en "bonne voie", le contrat ayant été signé la semaine dernière.

Sur les trois premiers mois de 2022, l'excédent brut d'exploitation est ressorti à 4,6 milliards d'euros, en hausse sur un an de 49% en données publiées et de 50,7% à périmètre et changes constants. Le résultat opérationnel courant a progressé sur un an de 74% en données publiées, et de 76% sur une base organique, à 3,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 25,6 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse sur un an de 85% en données publiées et de 84% sur une base organique.

Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient en moyenne pour le premier trimestre un chiffre d'affaires de 18,32 milliards d'euros et un Ebit de 2,94 milliards d'euros.

Flux de trésorerie négatif

Le flux de trésorerie d'exploitation a été négatif de 0,1 milliard d'euros au premier trimestre, en baisse de 1,7 milliard d'euros sur un an, en raison principalement de la "variation négative du besoin en fonds de roulement (-3,3 milliards d'euros), essentiellement due à des effets temporaires qui devraient se résorber au fil du temps", a indiqué Engie.

Concernant l'éventuelle prolongation des réacteurs nucléaire Doel 4 et Tihange 3 en Belgique, le groupe a souligné qu'il ne s'engagerait "dans un tel projet que dans le cadre d'une approche équilibrée de partage des risques, avec un dispositif réglementaire défini, stable et viable pour l'investissement requis, comprenant également un cadre clair pour le démantèlement et la gestion des déchets nucléaires".

En mars, le gouvernement belge avait demandé à Engie de prolonger la durée de vie opérationnelle de ces deux réacteurs jusqu'en 2035. Entrés en service en 1985, Doel 4 et Tihange 3 devaient être arrêtés en 2025, date précédemment prévue de la sortie de la Belgique du nucléaire.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ENGIE:

https://www.engie.com/communiques-de-presse

