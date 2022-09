Engie remporte une concession pour 5.600 points de charge électriques en Belgique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Engie a annoncé mercredi avoir remporté en Belgique un appel d'offres portant sur le financement, l'installation et l'exploitation de 2.800 nouvelles bornes de recharge publiques de véhicules électriques, soit 5.600 points de charge dans les provinces flamandes d'Anvers, du Limbourg et de la Flandre Orientale. "Ces bornes distribueront de l'électricité 100% renouvelable", a précisé le fournisseur de gaz et d'électricité.

Ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, permettra l'installation de bornes de recharge dès septembre 2022 et ce, sur une durée de deux ans.

"En Belgique, 1,4 million de véhicules électriques seront mis sur le marché d'ici 2030 et nécessiteront 125.000 points de charge publics", a indiqué Engie.

September 21, 2022