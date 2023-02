Engie : salue l'adoption du projet de loi sur les ENR

Engie a salué hier soir l'adoption, par l'Assemblée Nationale et le Sénat, du projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables (ENR).



Le texte prévoit notamment des délais d'instruction et de développement raccourcis dans les zones d'accélération dédiées, ou encore des avancées importantes favorables au développement de l'éolien en mer.



'La mise en oeuvre de la loi sera maintenant clef pour accélérer le déploiement effectif des renouvelables dans les territoires et dans le mix énergétique du pays', souligne Engie qui ajoute que le développement des ENR constitue un levier majeur pour répondre aux enjeuxde sécurité d'approvisionnement et de maîtrise des coûts de l'énergie.



'Au-delà de ces enjeux, la cohérence des objectifs de la future loi de programmation énergie-climat avec cette loi d'accélération sera également fondamentale', poursuit la société.



Dans ce contexte, Engie appuiel'appel de la filière à des objectifs ambitieux de déploiement des différentes énergies renouvelables, et sera résolument partie prenante de ce débat dans les prochains mois.



