Engie se conformera aux sanctions contre la Russie, augmente ses achats de gaz en Norvège

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a indiqué mardi suivre de "très près l'évolution de la situation" en Ukraine en précisant qu'il se conformerait "bien entendu" "aux sanctions qui pourraient être prises" à l'encontre de la Russie.

Le groupe a fait cette annonce dans un courriel alors que le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mardi matin sur les ondes de France Info qu'il discuterait avec les dirigeants des groupes énergétiques Engie et TotalEnergies de leurs liens avec la Russie, après l'invasion de l'Ukraine décidée par Moscou.

"Engie condamne et suit avec la plus grande attention les opérations en Ukraine", a indiqué le groupe."Nous pensons bien sûr aux populations touchées et à leur sécurité", a-t-il ajouté.

"Concernant le projet Nord Stream 2, au financement duquel nous avons contribué avec quatre autres partenaires européens, nous prenons note des évolutions de la situation, en lien avec les sanctions américaines, et analysons les conséquences à en tirer pour le groupe", a souligné Engie.

"Nos liens commerciaux avec la Russie portent sur des contrats d'approvisionnements de gaz, qui contribuent à un portefeuille diversifié au bénéfice de nos clients en France et en Europe", a-t-il précisé. "Sur la période récente, nous avons augmenté nos achats de gaz d'origine norvégienne et de GNL", a ajouté Engie.

"Par ailleurs, nous n'avons pas d'activité industrielle en Russie", a indiqué le groupe.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: FXS

March 01, 2022