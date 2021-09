Engie : va accompagner la décarbonation de Michelin

Michelin annonce avoir choisi Engie pour optimiser les consommations énergétiques de son site historique de Cataroux, à Clermont-Ferrand, et réduire ses émissions de gaz à effet de serre.



Ce contrat de 10 ans prévoit la conception et l'exploitation de nouvelles installations énergétiques et la mise en oeuvre d'un système de récupération de la chaleur fatale.



Cette source d'énergie jusque-là non valorisée permettra de satisfaire les besoins en chauffage du site ainsi que ceux de 4 000 logements grâce au raccordement au réseau de chaleur de la métropole.



Les économies attendues sur le site sont de 50 % de la consommation de gaz naturel et de 13 % de la consommation d'eau.



' Avec ce projet vertueux, Cataroux assure une transition énergétique et écologique pérenne, tout en participant à la décarbonation du territoire. Cette étape importante s'inscrit pleinement dans le plan stratégique qui fera que demain, tout sera durable chez Michelin ', a commenté Frédéric Lorphelin, directeur du site de Cataroux.



