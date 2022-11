Engie va développer un parc éolien de 3 GW en Egypte

Un protocole d'accord a été signé par les partenaires du consortium composé d’Orascom Construction PLC, Toyota Tsusho Corporation et Engie, avec l'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) et la New & Renewable Energy Authority (NREA) pour la construction et l’exploitation d’un nouveau parc éolien de 3 GW en Égypte. Le nouveau projet de parc éolien de 3 GW s'appuie sur les succès obtenus par le consortium dans le développement de parcs éoliens, d'une capacité totale de 762,5 MW, sur le modèle " BOO " (" build, own and operate ") en Égypte.



Le consortium a achevé le parc éolien de Ras Ghareb, le premier projet de producteur indépendant d'énergie renouvelable (IPP) de ce type et de cette taille en Égypte, d'une capacité de 262,5 MW, avec deux mois d'avance sur le calendrier en octobre 2019.



Le 31 octobre 2022, a été posée la première pierre d'un autre parc éolien de 500 MW. Également situé sur les rives du golfe de Suez, à 40 km au nord-ouest de Ras Ghareb en Égypte, ce projet sera la plus grande centrale éolienne terrestre du portefeuille d'Engie une fois pleinement opérationnelle, fin août 2025.



Ce projet sera capable de fournir de l'électricité renouvelable à plus de 800 000 foyers égyptiens. Il accélérera la transition de l'Égypte vers la production d'énergie renouvelable et permettra de réduire les émissions de CO2 d'environ 1 million de tonnes par an.



Les parcs éoliens du consortium soutiendront de manière significative les efforts de décarbonation de l'Égypte. Ils contribueront aux objectifs du pays en matière de production d'énergie renouvelable, qui vise 42 % d'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030.