Engie : vers la production de e-carburant, avec Infinium

Engie annonce un partenariat avec Infinium, un fournisseur de technologie pour e-carburants ultra-bas carbone, afin de développer conjointement 'Reuze', un projet de production de carburant de synthèseà destination du transport aérien et maritime, à Dunkerque.



Les e-carburants seront produits grâce à une technologie exclusive d'Infinium à partir de 300 000 tonnes de CO2 captées sur les installations de production d'acier par ArcelorMittal et associées à de l'hydrogène vert produit par un électrolyseur de 400 MW installé par Engie.



Engie précise que le projet a été sélectionné en décembre 2021 par l'ADEME pour recevoir un soutien financier au développement. Il représente un investissement envisagé de plus de 500 millions d'euros et a également reçu le soutien de la Communauté urbaine de Dunkerque, du Grand Port Maritime de Dunkerque et de la Région Hauts-de-France.



'Avec un démarrage commercial visé en 2026, le projet Reuze soutiendra la stratégie ambitieuse d'Engie de déployer 4 GW de capacité de production d'hydrogène vert d'ici 2030', indique Sébastien Arbola, Directeur Général Adjoint d'Engie.



