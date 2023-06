Engie veut déployer 12'000 points de charge à l'horizon 2025

Paris (awp/afp) - Engie lance sa marque de mobilité électrique Engie Vianeo avec l'objectif de déployer en France 12'000 points de charge électrique pour les véhicules légers et les poids lourds à l'horizon 2025, a annoncé le groupe énergétique français.

Ce lancement marque "une nouvelle étape dans la stratégie du groupe qui entend accélérer sa contribution à la décarbonation des mobilités et se positionner comme leader incontournable dans ce domaine", a déclaré Frank Lacroix, directeur général adjoint Energy Solutions d'Engie, dans un communiqué. "Présent sur les autoroutes depuis moins d'un an, Engie est déjà 3e acteur sur le marché autoroutier en nombre de points de charge en opération", a précisé le dirigeant à l'AFP, en indiquant que les investissements du groupe dans la mobilité électrique se comptent en "centaines de millions d'euros".

Engie Vianeo a déjà déployé 1.000 points de charge opérationnels sur le territoire dont 800 de charge rapide et ultra-rapide sur les réseaux autoroutiers APRR, SANEF, Vinci Autoroutes, et les stations autoroutières ESSO (Certas Energy France). Engie Vianeo est également présent dans 35 parkings Indigo de 20 villes, dans l'Eurométropole de Strasbourg, la Communauté d'Agglomération d'Epinal et la Métropole Aix-Marseille-Provence, sur les parkings d'hôtels B&B Hotels et de sites Norauto.

Le groupe, premier producteur d'énergie éolienne et solaire en France, compte en déployer 11.000 de plus à l'horizon 2025. Au total sur les 12.000 points de charge prévus, 4.500 seront en charge rapide et ultra-rapide permettant de recharger son véhicule en moins de 20 minutes. Ces points de charge, qui peuvent être visualisés en temps réel depuis un site internet et une application dédiés, fournissent une électricité d'origine renouvelable(hydraulique, éolien et solaire), selon le groupe.

Engie Vianeo "accompagne également les collectivités, entreprises, propriétaires fonciers, logisticiens, gestionnaires de flotte et transporteurs" en leur proposant des solutions allant de l'installation des infrastructures à la fourniture d'énergie, en passant par la maintenance.

La France a franchi le cap début mai de 100.000 bornes de recharge installées, devenant le 2e pays le mieux doté en nombre derrière les Pays-Bas. L'objectif de la France est désormais d'atteindre 400.000 bornes d'ici à 2030, à l'approche de la fin de la vente des autos thermiques neuves en 2035 dans l'UE.

afp/vj