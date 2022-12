Entech et Engie Laborelec stockent de l'énergie hydrolienne en Ecosse

Entech, la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, vient d'obtenir une commande d'Engie Laborelec pour un système de stockage par batteries qui sera installé au centre européen des énergies marines (EMEC) situé sur l'île d'Eday, dans l'archipel des Orcades au nord de l'Ecosse. Cette commande s'inscrit dans le cadre du projet Forward2030, financé par le fonds public européen Horizon 2020 et mené par un consortium dirigé par Orbital Marine Power, pionnier des turbines hydroliennes.Le système de stockage par batterie lithium-ion de 1,2 MW/1,5 MWh fourni par Entech est conçu pour analyser les bénéfices induits par l'association du stockage et de l'énergie marémotrice afin de répondre à l'évolution des exigences du réseau dans un contexte de pénétration croissante des énergies renouvelables tout en augmentant les revenus potentiels du projet.Cela permettra de démontrer la viabilité technologique et économique de cette association en vue d'un déploiement à plus grande échelle à travers l'Europe.