Expo 2020 Dubaï : ENGIE participe à l'inauguration du Pavillon France comme premier Ambassadeur et propose aux visiteurs une expérience immersive au cœur de ses innovations

Partenaire de la première heure du Pavillon France de l'Exposition universelle qui se tient du 1er octobre au 31 mars 2022 à Dubaï, ENGIE a participé le 2 octobre 2021 à son inauguration en présence de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, Franck Riester, Ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, et Jean-Pierre Clamadieu, président du Conseil d'administration d'ENGIE.

À travers son slogan, « L'inspiration à la vitesse de la lumière », le pavillon tricolore met le progrès, l'innovation et la création à l'honneur. Vitrine du savoir-faire et des talents de l'Hexagone, il se fait aussi l'écho de son engagement en faveur d'un nouveau modèle économique, social et culturel fondé sur trois valeurs : le courage, l'optimisme et la coopération.

Sur l'exposition permanente du Pavillon France, ENGIE propose aux millions de visiteurs attendus, des cycles de conférences et une expérience immersive à la découverte de ses solutions pour une économie toujours plus décarbonée. Créé en partenariat avec la Région Île-de-France, ce parcours illustre l'utilisation du jumeau numérique mis au point par Siradel, une filiale d'ENGIE, et met en lumière les progrès accomplis aujourd'hui par le Groupe pour améliorer la Région de demain.

Le visiteur est ainsi immergé dans un voyage inédit, projeté sur écran géant à travers des sites emblématiques comme la vallée de la Seine, le château de Versailles ou Saclay. C'est l'occasion pour le public de découvrir les solutions d'ENGIE en matière d'énergie et de mobilité durable, et leurs effets positifs sur le territoire, ses habitants, son patrimoine et sa biodiversité. L'ensemble reflète une conception du monde plus durable, qui fait la part belle à l'hydrogène, au biométhane, à l'électrique, ainsi qu'à l'éclairage public intelligent, à l'énergie solaire, au chauffage urbain, à l'utilisation des données, aux technologies numériques et à la modélisation 3D.

Cet événement sera aussi l'occasion pour ENGIE de valoriser ses solutions de décarbonation, d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et de dessalement.

Jean-Pierre Clamadieu, président du Conseil d'administration d'ENGIE, a déclaré au sujet de l'Expo 2020 : « Nous sommes heureux de pouvoir à la fois célébrer notre patrimoine national en tant que premier Ambassadeur du Pavillon France, et de marquer notre présence depuis plus de 30 ans aux Émirats Arabes Unis. C'est une belle aventure, dont l'inauguration du Pavillon France a été l'un des temps forts. Ce partenariat nous permet de mettre en valeur notre ambition de leader de la transition énergétique et pionnier de l'innovation bas carbone. »

Présent au Moyen-Orient depuis une trentaine d'années, ENGIE est aujourd'hui le premier partenaire énergétique indépendant de la région. Avec une capacité totale de 30,5 GW d'électricité et 5,8 millions de m3 d'eau potable dessalée, le Groupe est également le numéro un de la production indépendante d'eau et d'électricité dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe.