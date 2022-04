FACT 09 - Objectif : 50% des alternants embauchés à l'issue de leur formation

Chaque année, nous recrutons plus de 4 000 alternants sur le territoire. Et souhaitons atteindre 10 % des effectifs en France fin 2023. La moitié d'entre eux seront recrutés en CDD ou CDI à la fin de leur contrat dans les métiers techniques. Choisir l'alternance chez ENGIE, c'est s'assurer de bénéficier d'une formation à un métier d'avenir et mettre toutes les chances de son côté pour décrocher son premier emploi.

La transition énergétique, aucun pays et aucun secteur n'y échappe. Alors, ENGIE propose des contrats d'apprentissage et de professionnalisation en France et à l'international, et dans ses 23 familles de métiers. Ce sont autant de tremplins vers des postes de techniciens, d'ingénieurs, de chefs de projet ou encore de commerciaux… et des centaines d'autres métiers qui trouvent tout leur sens pour répondre aux enjeux climatiques.



Et parce que les métiers techniques représentent 70% de nos effectifs, il est primordial pour nous de former nos jeunes collaborateurs à nos métiers et nos spécialités. C'est pourquoi nous avons créé l'Académie de la transition énergétique. Ce CFA d'ENGIE prépare nos jeunes recrues à 4 métiers techniques indispensables pour le Groupe : chauffagistes, techniciens CVC (Chauffage-Ventilation-Climatisation), frigoristes et technicien ENR (Energies Renouvelables). En plus d'offrir une formation sur-mesure qui mixe enseignement théorique et expériences professionnelles au sein d'ENGIE, elle est gratuite et rémunérée. Avec à la clé des compétences, un réseau … et bien souvent, un CDI !

>> Découvrez l'Académie de la transition énergétique <<

L'alternance est en effet le moment idéal pour apprendre à se connaître et s'apprécier mutuellement, à « valider » son orientation professionnelle, voir son futur employeur. En posant les premières pierres de son réseau, en bénéficiant d'une carte professionnelle, elle permet de réussir son entrée dans la vie active.



L'alternance encourage également la solidarité entre générations en enclenchant le cercle vertueux de la transmission du geste. Le tuteur s'implique aux côtés de son apprenti pour faciliter son intégration, transmettre son savoir-faire et son expérience, et l'aider à construire son parcours professionnel.



« Apprenti depuis l'âge de 14 ans, j'ai rejoint ENGIE pour passer mon Bac pro Technicien de maintenance. J'étais le petit jeune d'une équipe de techniciens plutôt seniors au Creusot. Ils m'ont pris sous leur aile et m'ont encouragé à poursuivre mes études. Je me suis donc lancé dans un BTS Maintenance des systèmes et ENGIE m'a proposé d'intégrer l'équipe travaux de Dijon. Cette année, j'ai décroché ma licence et je viens d'être embauché comme technicien d'études. Des chantiers, je suis passé dans les bureaux. Le plus de l'apprentissage ? Il m'a permis de grandir plus vite et de gravir les échelons en validant huit années d'études. Aujourd'hui, le fait d'avoir été plombier-chauffagiste me donne la capacité de bien comprendre le terrain. »

Nicolas, 23 ans, Technicien chargé d'études chez ENGIE

ENGIE s'engage pour une société plus inclusive et encourage la mixité dans son recrutement. Nous nous appuyons sur l'alternance pour attirer des profils de tous horizons - jeunes issus de quartiers prioritaires ou d'Outre-Mer, personnes en situation de handicap... - avec la conviction que la diversité est source de richesse et d'innovation.



Notre engagement se traduit à travers notre adhésion au PaQte, un programme qui nous soutient dans la promotion et le recrutement d'alternants issus de quartiers prioritaires ou de zones rurales. Pour leur donner toutes les chances de réussir, nous misons sur leur potentiel d'apprentissage et leur motivation, au-delà des seules connaissances techniques ou du cursus antérieur de formation. Nous ouvrons également des dispositifs internes de formation comme les « Passerelles métiers » à de jeunes candidats externes sans qualification dans le domaine recherché.



À notre souci d'insertion, s'ajoute celui de l'inclusion. Nous encourageons les personnes en situation de handicap à nous rejoindre et nous nous sommes fixé un objectif de 3% de postes en alternances dans nos effectifs en France.



Nous sommes également particulièrement attentifs à la diversité, et à la féminisation de nos effectifs. En ouvrant aux jeunes femmes la porte dès le plus jeune âge, nous tenons à convaincre les filles que tout est possible et qu'elles ont toute leur place pour contribuer au futur de l'énergie. Notamment dans les parcours techniques et scientifiques. L'alternance est également un tremplin pour tous.

« Les études que j'avais suivies étaient trop théoriques à mon goût. Je cherchais une formation plus technique. J'ai intégré l'Afpa de Metz pour suivre un certificat de Qualification Professionnelle d'agent de maintenance en chauffage en alternance chez ENGIE. Au bout de quelques semaines, j'étais déjà autonome, organisant mes journées et réalisant les entretiens de chaudière toute seule.

C'est l'avantage d'être sur le terrain au quotidien. Pas une seconde je n'ai hésité à me lancer dans cet univers plutôt masculin. J'ai un certain caractère et je suis sûre de ce que je veux. Si on a pu émettre quelques doutes sur mes capacités au début, c'est davantage en tant que junior qu'en tant que femme. Ici, le cadre de travail, les missions et les perspectives d'évolution sont un véritable atout. »

Fiona, 22 ans, technicienne de maintenance en alternance chez ENGIE