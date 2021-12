FACT 25 : Chez ENGIE, on parle Python, API, Intelligence Artificielle… en s'appuyant sur les 2000 experts Data du Groupe.

Le principe est simple : une équipe propose une problématique accompagnée d'un jeu de données, et la communauté de Data Scientists tente de résoudre le problème dans le cadre d'une compétition de 3 mois. Mais surtout, toutes ces communautés Data@ENGIE illustrent la volonté d'accompagner la transformation Data du Groupe. Car c'est bien l'un des bénéfices de cette émulation autour de la donnée : elle permet à chacun d'apprendre, de développer de nouvelles compétences, de s'ouvrir à d'autres secteurs et d'autres modes de fonctionnement . Ainsi, les spécialistes de la donnée météorologique découvrent le quotidien des experts en robotique et intelligence artificielle. Ceux qui travaillent à l'amélioration du parcours client échangent avec les experts data en gestion de l'électricité. Ne serait-ce pas la meilleure manière d'apprendre ? « Les experts de la data sont des personnes qui se nourrissent entre eux. Pour qu'ils puissent apprendre, évoluer, partager, ils ont besoin d'être ensemble. C'est une communauté qui se doit d'être animée et alimentée entre pairs. La communauté leur donne cette fenêtre qui dépasse le cadre de leur activité », Thierry GRIMA, Group Chief Analytics Officer.

Quand on parle de « DATA » chez ENGIE, on parle de millions de données. Cela représente beaucoup d'enjeux, mais aussi beaucoup de métiers. Car derrière ces quatre lettres se cachent des milliers de profils aux compétences variées.

Le Data Scientist est le plus connu d'entre tous. Ils sont environ 300 chez ENGIE, et sont accompagnés de dizaines d'autres métiers : data architects, data engineers, data ops, data owner, data stewards, Business Intelligence specialists, Chief Data Officers, Data Product Managers... Autant de profils qui travaillent ensemble, ponctuellement ou au quotidien, pour donner vie à un projet. Et parce qu'ils peuvent changer ou cumuler les casquettes en fonction des sujets, nos spécialistes de la data n'ont pas le temps de s'ennuyer !

Chez ENGIE, nous sommes persuadés que la data va changer le monde. C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans un vaste programme de valorisation de la donnée, interne comme externe.

Car l'énergie est vitale... mais difficile à maîtriser. Sa production dépend de multiples facteurs que l'Homme cherche toujours à mieux comprendre : la météo, les équipements utilisés, le contexte géopolitique, ... Le simple choix d'un site pour l'installation d'un parc éolien demande l'analyse de millions d'informations comme le vent, le relief ou le bruit.

« Avec la décentralisation de l'énergie, sa production, son stockage, sa consommation voire sa revente, en cas de surplus, sont de plus en plus localisés. Pour opérer des services au plus près du terrain, ENGIE doit disposer de ces données locales, mais aussi des données extérieures comme les prévisions météorologiques, afin de prévoir la consommation », Gérard Guinamand, Chief Data Officer Groupe

À toutes les étapes de la chaîne de l'énergie - de la production à la consommation - nous croyons que la data nous permettra de mieux répondre aux besoins et produire la juste quantité d'énergie. Au total, quelques 300 cas d'usage ont été identifiés. Une plateforme interne, baptisée Agora, recense les cas d'usage et partage les bonnes pratiques pour permettre aux experts d'échanger et d'améliorer en permanence leurs solutions. Car la Data nous aide de multiples manières à nous rapprocher de notre objectif Net Zéro Carbone. Elle nous permet, par exemple, d'améliorer nos campagnes de mesures pour les études de recherche de sites, afin de trouver les emplacements les plus profitables en termes d'énergie. Elle nous aide à traiter les données d'exploitation des parcs solaires, des parcs éoliens et des barrages hydroélectriques pour améliorer leurs performances. Elle nous permet d'anticiper les opérations de maintenance afin de limiter les pannes. Des projets comme OptiNoise visent à améliorer les modèles d'évaluation de l'impact acoustique des parcs éoliens, à optimiser leur plan de bridage pour maximiser leur production, dans le meilleur respect de la réglementation. La data nous permet aussi, tout simplement, d'aider les particuliers à mieux mesurer leur consommation d'énergie, à apprendre à la réduire, et à bénéficier d'offres et de solutions adaptées à leur profil.

Bref, qu'elle concerne l'amélioration d'un outil ou de l'expérience client, la data nous aide à atteindre nos objectifs en matière de transition énergétique. Elle est centrale pour la réussite du Groupe. Et pour la réussite de tous.

C'est pour partager cette conviction - et permettre à chacun de se forger une opinion - que nous nous sommes associés au magazine Capital pour créer un podcast 100% dédié au monde de la donnée : "Big Data ENGIE Capital" Au programme, une collection de rencontres inspirantes et d'entretiens éclairants, dans lequel des experts de la data partagent leur vision des défis à relever.

Et si vous commenciez par le 8e épisode de la série ? Yves Le Gélard, Directeur Général Adjoint d'ENGIE, en charge du Digital et des Systèmes d'Information, y partage sa conviction : « Plus de données… pour moins d'énergie » Bonne écoute !