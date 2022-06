Gaz: Engie observe une baisse des livraisons provenant de Russie

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Un porte-parole d'Engie a indiqué jeudi que le groupe énergétique français recevait moins de livraisons de gaz de Russie. Cette baisse n'affecte pas l'approvisionnement des clients du groupe pour le moment, a ajouté le porte-parole de la société.

Vers 15h, l'action Engie chutait de 9,7%, à 11 euros, accusant la plus forte baisse de l'indice SBF 120.

La compagnie gazière publique russe Gazprom a réduit ces derniers jours ses livraisons à certains des plus grands groupes énergétiques européens, dont l'allemand Uniper, l'italien Eni et l'autrichien OMV. Uniper et Eni ont déclaré mercredi que Gazprom avait réduit les flux de gaz quotidiens de 25% et 15%, respectivement.

L'action Uniper fléchissait de 11,6% jeudi après-midi. Le titre Eni perdait 4,3% et OMV abandonnait 5,8%.

June 16, 2022 09:08 ET (13:08 GMT)