Journée mondiale de l'eau : une ressource essentielle pour ENGIE

L'eau, une ressource essentielle pour nos activités

À l'image des ressources primaires de la planète, l'eau subit des pressions d'exploitation qui peuvent amener à des conflits d'usage et à des pénuries. C'est pourquoi notre Groupe est engagé depuis une décennie dans une meilleure gestion de l'eau. Cela nous amène à déployer des mesures spécifiques : par exemple, identifier les sites industriels soumis à un stress hydrique et agir en conséquence, contribuer à l'amélioration de la gestion de l'eau dans les territoires, développer des technologies pour réduire les impacts sur nos rejets (perturbation des écosystèmes…), etc. Nous prolongeons cet engagement dans des initiatives internationales telles que le CEO Water Mandate, qui mobilise les acteurs privés sur ce sujet fondamental.

ENGIE Brésil est engagé depuis 2010 dans un programme de préservation de sources d'eau douce situées à proximité de quatorze de nos centrales de production d'électricité. Nos équipes brésiliennes travaillent activement avec les autorités gouvernementales et locales, ainsi que les associations et ONG spécialisées, pour mener à bien ce programme qui a permis de protéger plus de 2000 sources d'eau à date. Cette notion de « préservation » comprend de multiples actions, dont le contrôle de la qualité de l'eau, la construction d'infrastructures de protection du cours d'eau, la reforestation des berges (filtre naturel), le tout en impliquant étroitement les communautés locales, directement concernées pour leur santé et leur bien-être. Mais in fine, cette façon de procéder impacte des populations plus larges car les sources alimentent les rivières et rechargent les nappes phréatiques.

Nos engagements se traduisent en chiffres : d'ici à 2025, nous comptons réduire de 15 % notre consommation d'eau industrielle pour l'ensemble de nos activités industrielles, un objectif qui s'élève à 30 % pour 2030. Notre approche implique une attention particulière aux sites touchés par le stress hydrique, une mesure précise de l'empreinte eau de nos activités, un déploiement de technologies efficaces pour baisser nos consommations en eau et limiter l'impact industriel sur les territoires et les écosystèmes naturels… Mais il ne s'agit pas seulement de nous, car nous prévoyons d'inclure nos fournisseurs dans notre démarche, et intégrer la gestion durable de l'eau dans les services proposés à nos clients.

Au Pérou, notre centrale de Chilca UNO a mis en œuvre une série de mesures : construction d'une usine de désalinisation d'eau de mer afin de diminuer le prélèvement dans les puits et des nappes phréatiques très basses, et changement technologique pour diminuer l'usage de l'eau dans le refroidissement de la centrale (installation d'aérocondensateurs). Au final, la centrale utilise 50 fois moins de m3 d'eau de source !

Dans le Chili voisin, notre terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Mejillones est situé dans une zone très aride. Mais le site a trouvé le moyen de produire sa propre eau potable grâce au système de chauffage qui réchauffe le GNL pour le transformer en gaz.

Cours d'eau, mers et océans sont parmi les milieux les plus riches en biodiversité sur terre. Alors comment agissons-nous pour les préserver ? Premièrement par une action directe de nos filiales : ainsi, dans le sud-ouest de la France, la SHEM facilite la migration et la dévalaison des poissons en installant le long des cours d'eau des dispositifs tels que les « passes à poissons », qui leur permettent de remonter en aval pour frayer (se reproduire).

Deuxièmement, nous soutenons au niveau Groupe et via la Fondation ENGIE des partenaires dédiés à la préservation de la biodiversité. Ainsi en est-il de la Fondation et de « The Great Bubble Barrier », engagés pour lutter contre les déchets plastiques via l'installation en 2022 d'une « barrière à bulles » à Porto (Portugal). Objectif : réduire de 86 % par an les plastiques déversés dans l'océan Atlantique et provenant d'une seule rivière de cette région.

Enfin, toujours en faveur du milieu marin, nous développons notre parc d'éoliennes flottantes EFGL dans le golfe du Lion, dans le sud de la France, de façon à contrôler notre impact sur la biodiversité marine et aviaire (oiseaux). L'autre pan stimulant de cette ferme pilote est l'aménagement d'habitats artificiels dans un flotteur des éoliennes, une première mondiale pour l'éolien offshore flottant. Ces espaces pourront en particulier servir de nurserie pour les crustacés et les poissons.

