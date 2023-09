Les États-Unis ne disposent actuellement d'aucun parc éolien commercial à grande échelle, mais l'administration du président Joe Biden a pour objectif d'installer 30 gigawatts (GW) d'ici à 2030 afin de contribuer à la décarbonisation du secteur de l'électricité et à la revitalisation de l'industrie manufacturière nationale.

Le gouvernement fédéral a déjà approuvé plusieurs projets à grande échelle, dont les deux premiers - Vineyard Wind 1 et South Fork - devraient produire leur première électricité d'ici la fin de l'année, et quelques dizaines de projets sont à différents stades de développement.

Selon un rapport du ministère américain de l'énergie publié le 24 août, 27 contrats d'achat d'électricité totalisant plus de 17 GW avaient été signés à la fin du mois de mai.

Toutefois, l'inflation, les goulets d'étranglement de l'offre et les coûts de financement plus élevés ont érodé la rentabilité de nombreux projets, obligeant certains à annuler les accords d'achat, tandis que d'autres cherchent encore à renégocier les conditions, selon le rapport.

Certains promoteurs ont déclaré à Reuters qu'ils faisaient également pression sur les autorités pour qu'elles assouplissent les conditions d'obtention des subventions prévues par la loi sur la réduction de l'inflation, en vigueur depuis un an.

Alors que les coûts de l'énergie éolienne ont chuté d'environ 50 % depuis 2014, une enquête récente du secteur a montré que les coûts ont augmenté de 11 % à 20 % sur 2022, et dans certains cas de 30 %, selon le rapport.

Le coût de l'énergie nivelé (LCOE), qui compare le coût total de la construction et de l'exploitation d'une centrale à sa production pendant toute sa durée de vie, se situait entre 72 et 140 dollars par mégawattheure (MWh) aux États-Unis, selon une analyse réalisée par la banque d'investissement Lazard en avril.

Ce chiffre est à comparer aux 24 à 96 dollars pour l'énergie solaire à grande échelle, aux 24 dollars pour l'énergie éolienne terrestre et aux 39 à 101 dollars pour l'énergie gazière à cycle combiné.

À titre de comparaison, en 2022, les prix de gros de l'électricité s'élevaient en moyenne à 92 dollars en Nouvelle-Angleterre < EL-PK-NPMS-SNL>, à 90 dollars à New York et à 83 dollars au PJM West Hub < EL-PK-PJMW-SNL>, qui s'étend de l'ouest de la Pennsylvanie à Washington, D.C., selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Un mégawatt (MW) peut alimenter environ 1 000 foyers américains, mais comme le vent est une ressource intermittente, 1 MW d'énergie éolienne en mer peut alimenter environ 500 foyers américains, selon les promoteurs de l'éolien en mer.

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux projets éoliens offshore aux États-Unis :

VINEYARD WIND 1

Ce projet de 800 MW au large de Martha's Vineyard prévoit de démarrer ses activités d'ici la fin de l'année. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel en 2024, il devrait fournir suffisamment d'énergie propre pour 400 000 foyers en Nouvelle-Angleterre. Le projet est détenu par Avangrid, qui fait partie du groupe espagnol Iberdrola, et par l'investisseur danois Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), spécialisé dans les énergies vertes.

SOUTH FORK

Le danois Orsted, premier développeur mondial d'énergie éolienne en mer, construit ce projet de 132 MW au large de Rhode Island et du Massachusetts. Il vise également à devenir opérationnel d'ici la fin de l'année et à atteindre sa pleine capacité pour alimenter 70 000 foyers en 2024.

OCEAN WIND 1&2

En janvier, Orsted est devenu l'unique propriétaire du projet au large du sud du New Jersey en rachetant la participation restante à Public Service Enterprise Group.

En juin, les législateurs de l'État ont accepté qu'Orsted conserve les crédits d'impôt fédéraux dont bénéficie le projet au lieu de les répercuter sur les clients.

Orsted a déclaré le 29 août qu'elle prévoyait de prendre la décision finale d'investissement (FID) pour la première phase du projet vers la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024.

Dans l'attente de la décision finale d'investissement, la mise en service d'Ocean Wind 1 est prévue pour 2026. La deuxième phase du projet, Ocean Wind 2, d'une puissance de 1 148 MW, devrait commencer ses activités commerciales en 2029.

RÉVOLUTION ÉOLIENNE

Le projet de 704 MW détenu par Orsted et la compagnie d'électricité de Nouvelle-Angleterre Eversource Energy devrait fournir 400 MW d'électricité au Rhode Island et 304 MW au Connecticut entre 2025 et 2026.

Orsted a déclaré le 29 août qu'il prévoyait de prendre le FID pour la première phase du projet vers la fin de 2023 ou au début de 2024.

En mars, Orsted et Eversource ont proposé de construire une deuxième phase, Revolution Wind 2 de 884 MW, dans le cadre du dernier appel d'offres éolien de Rhode Island.

La compagnie d'électricité de l'État, Rhode Island Energy, a toutefois décidé de ne pas signer de contrat d'achat d'électricité avec le projet, invoquant des coûts trop élevés pour les consommateurs.

ÉOLIENNES EN MER DE LA VIRGINIE CÔTIÈRE (CVOW)

Le projet de 2 600 MW appartenant à l'entreprise américaine Dominion Energy devrait commencer à être construit au large de Virginia Beach en 2024, sous réserve de l'approbation fédérale, et s'achever à la fin de l'année 2026. Dominion a construit la première phase du projet - une centrale pilote de 12 MW à deux turbines - en 2020.

ÉOLIENNE SUNRISE

La première phase du projet, Sunrise Wind 1 (924 MW), devait entrer en service en 2025-2026, mais son propriétaire, Orsted, a averti en juin qu'il ne serait pas en mesure de prendre la décision finale d'investissement si le prix convenu en 2019 n'était pas ajusté pour tenir compte de l'inflation.

L'agence new-yorkaise de l'énergie NYSERDA a déclaré que répondre à la demande d'Orsted signifierait augmenter le prix d'exercice de 27 %, et l'autorité de régulation de l'État de New York n'a pas encore statué sur cette demande.

Orsted a déclaré le 29 août qu'elle prévoyait de prendre la décision finale d'investissement (FID) pour le projet vers la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024.

EMPIRE WIND 1&2

Deux projets appartenant à la société norvégienne Equinor et à la compagnie pétrolière britannique BP, situés au sud de Long Island, cherchent également à renégocier le prix d'achat précédemment convenu afin de l'ajuster à l'inflation et à d'autres augmentations de coûts.

Les propriétaires ont déclaré que ces ajustements étaient nécessaires pour maintenir le calendrier actuel du projet, Empire Wind 1 (816 MW) et Empire Wind 2 (1 260 MW) devant entrer en service en 2027-2028.

La NYSERDA a estimé que la demande se traduirait par une augmentation des prix de grève pour les deux projets de 35 % et 66 % à 159,64 $ par MWh et 177,84 $, respectivement.

BEACON WIND 1

Equinor et BP cherchent également à renégocier l'accord précédemment conclu pour la fourniture d'électricité à partir de leur projet Beacon Wind 1, d'une puissance de 1 230 MW, situé à l'est de Montauk Point.

La NYSERDA a estimé que cette demande entraînerait une augmentation du prix d'exercice de 62 %, soit 190,82 $.

Beacon Wind 1 devrait entrer en service en 2028-2029 et fournir suffisamment d'électricité pour alimenter environ 600 000 foyers. Une deuxième partie de la zone de concession de Beacon Wind, Beacon Wind 2, est de taille similaire à Beacon Wind 1 et sera développée à l'avenir.

SOUTHCOAST WIND

Le projet au large du Massachusetts, précédemment connu sous le nom de Mayflower Wind, appartient à la compagnie pétrolière Shell et à Ocean Winds, une coentreprise entre la société française ENGIE et une branche du groupe énergétique portugais EDP spécialisée dans les énergies renouvelables.

Le projet, dont la première production d'électricité était prévue pour 2027, risque d'être retardé, les propriétaires ayant annulé les contrats d'achat d'électricité signés précédemment en invoquant des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des coûts de financement.

Ils ont payé environ 60 millions de dollars aux services publics locaux pour résilier les contrats, mais ont déclaré qu'ils prévoyaient de lancer un nouvel appel d'offres dans le cadre du prochain appel d'offres de l'État pour l'éolien en mer.

ÉOLIENNE DU COMMONWEALTH

Le projet de 1 232 MW au large du Massachusetts, qui faisait auparavant partie du projet plus vaste New England Wind, est également confronté à des retards potentiels. Son propriétaire, Avangrid, qui fait partie de la société énergétique espagnole Iberdrola, a accepté de payer environ 48 millions de dollars aux services publics locaux pour sortir de l'accord qu'il avait signé précédemment. Cependant, Avangrid a également déclaré qu'elle prévoyait de lancer un nouvel appel d'offres lors du prochain appel d'offres pour l'exploitation en mer afin de poursuivre le projet.

PARK CITY WIND

Avangrid est propriétaire de ce projet de 800 MW au large des côtes du Massachusetts, qui faisait auparavant partie du projet plus vaste New England Wind.

En juillet, Avangrid a déclaré qu'elle s'efforçait d'examiner la viabilité économique de l'accord d'achat d'électricité précédemment signé avec les autorités de régulation et les sociétés de distribution d'électricité.

Le projet prévoit d'entrer en service en 2025-2027.

ATLANTIC SHORES OFFSHORE WIND SOUTH

L'entreprise commune entre Shell et le français EDF développe un grand parc éolien offshore au large du New Jersey.

Ils prévoient de commencer la construction de son premier étage de 1 510 MW en 2024, avec pour objectif de fournir de l'électricité en 2027.

En juillet, Atlantic Shores a déclaré être en contact avec des représentants de l'État pour obtenir un soutien supplémentaire au projet, suite à la décision de l'État d'accorder un allègement fiscal au projet Ocean Wind 1 d'Orsted.

MARWIN

Le premier projet éolien offshore du Maryland devrait entrer en service en 2025-2026. Ce projet de 270 MW appartient à US Wind, une filiale de la société italienne Renexia SpA.

MOMENTUM WIND

Le projet de 808 MW, également détenu par US Wind au large du Maryland, devrait également entrer en service en 2026-2028 et produire suffisamment d'énergie propre pour alimenter plus de 250 000 foyers.

SKIPJACK 1&2

Le projet au large du Maryland appartient à Orsted et se compose de deux parties. Le projet Skipjack 1, d'une puissance de 120 MW, devrait commencer à produire de l'électricité en 2026-2027, et le projet Skipjack 2, d'une puissance de 846 MW, un an plus tard.