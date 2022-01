Majors de la tech : pourquoi ils nous ont choisi ?

Fin 2019, Microsoft choisissait ENGIE pour l'approvisionner en électricité verte aux États-Unis. En 2020, nous signions avec Amazon le plus important portefeuille de contrats jamais signé avec une même entreprise, toujours pour la fourniture d'électricité issue des renouvelables. En 2021, suivaient Orange et Netflix, puis Google. Toutes ces entreprises ont en commun d'appartenir au secteur du numérique au sens large, opérant dans les services digitaux de type cloud, les nouvelles technologies ou l'accès au contenu de divertissement en ligne. Toutes ont signé avec nous des « Green Power Purchase Agreements » (Green PPA), ces contrats d'énergie renouvelable qui se développent sur le long terme et qui permettent de décarboner massivement leur consommation d'énergie.

Lorsque les premiers PPA sont apparus au tournant des années 2010 et qu'ENGIE a commencé à les proposer, les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) ont été les premiers à exprimer de l'intérêt. D'autres grandes entreprises de secteurs dits traditionnels ont suivi, comme Solvay, General Motors ou Unilever. Selon Grace Sizey, Directrice commerciale Adjointe Grands Comptes du Groupe, il faut y voir là leur sens inné de l'innovation : « C'est dans leur ADN de proposer des services nouveaux, et cet état d'esprit imprègne leurs engagements RSE, dont la question climatique fait partie depuis une dizaine d'années. Ils veulent en effet pouvoir proposer un « green cloud » à leurs clients. Par conséquent, ils se fixent des objectifs très ambitieux : Google vise le Net Zero Carbone en 2030, Microsoft s'active pour avoir une empreinte carbone négative à la même échéance, Amazon envisage le Net Zero Carbone pour l'ensemble de ses activités en 2040… Les besoins augmentant de façon exponentielle, ils sont donc tous engagés dans une course contre la montre. »

Au-delà d'une culture d'entreprise ouverte à l'innovation, leurs perspectives de croissance bien supérieures à la moyenne du marché les amènent à devoir déployer une stratégie d'approvisionnement en électricité sur le long-terme, car la sécurité et la continuité de leurs opérations sont un des fondamentaux de leur stratégie commerciale. Conscientes des conséquences environnementales que génèrent leurs opérations, chacune des majors de la tech a développé des stratégies Environnementale et de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) très ambitieuses, avec une place très importante pour la neutralité carbone.

C'est le poids du numérique dans la consommation globale d'énergie finale dans le monde e, 2025, versus 3 % en 2021.

Source : France Stratégie

Chaque trimestre, pas moins de 16 nouveaux centres de données « data centers » (Source Cabinet Synergy Research) ouvrent en moyenne. « La décarbonation est une priorité pour cette communauté d'entreprises, notamment à l'aune de leurs besoins croissants, confirme Stéphane Pirotte, Directeur des ventes européennes chez ENGIE GEM. Et ce qui pousse leur consommation, ce sont majoritairement les data centers. Les plus grands centres de données (« hyperscale » data centers) consomment plus de 100 MW d'électricité chacun. Ils doivent absorber l'amplification et la diversification croissantes des usages digitaux. On estime que leur demande en électricité sera multipliée par 15 en 2030 ! »

660 data centers sont en opération dans le monde par les géants d'Internet et du cloud, le double d'il y a cinq ans.

Source : Cabinet Synergy Research

Avant que notre Groupe ne propose désormais des PPA pour tous, les premiers Green PPA étaient destinés aux très grosses entreprises de type « énergie-intensifs », dont les moyens permettaient d'engager des experts en énergie, capables d'appréhender les fonctionnements d'un tel contrat. Pour Stéphane Pirotte, les géants américains du numérique étaient idéalement placés car « disposant d'une volonté, mais aussi de moyens financiers considérables et d'équipes dédiées et spécialisées dans l'énergie. Nous avons donc proposé ces solutions, dont la structuration et le montage juridique sont relativement complexes, sans que cela ne représente un obstacle. De plus, notre approche globale en matière de décarbonation les a séduits, d'autant que nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur : de l'achat et la mise à disposition du foncier pour leurs infrastructures jusqu'à la gestion, et l'optimisation ainsi que la maintenance des équipements énergétiques (système de climatisation, de récupération de chaleur, de production d'électricité de secours, comme l'entretien et la maintenance des parcs solaires et éoliens). »

En particulier, Engie est reconnu à travers ses filiales RED et Tractebel pour leurs expertises en services d'engineering, de conception d'audit, d'optimisation dédiés à l'industrie des datas centers.

« Leur niveau d'exigence est très élevé, confirme Grace Sizey. Ils nous poussent à imaginer des solutions toujours plus innovantes et à explorer et défricher les nouveaux marchés émergeants. » Dans cette course, les géants du numériques recherchent un partenaire global, à leur image. A ce titre, ENGIE répond à leurs attentes grâce à sa présence sur de nombreuses zones géographiques qui représentent des marchés stratégiques. La capacité du Groupe à les accompagner sur leurs marchés historiques comme les US, et aussi ceux en développement, comme l'Inde est un atout essentiel. » Pour Stéphane Pirotte, « l'importance de la consommation énergétique des data centers amène également les géants du numérique à se tourner vers des énergéticiens très fiables. ENGIE a prouvé à maintes reprises sa capacité à mener à terme les lourds processus administratifs autour du développement des renouvelables, notamment à avancer avec les décideurs des territoires d'implantation. Nous avons aussi l'expérience des projets d'envergure, proposons des conditions de prix de marché compétitives et sommes très ouverts à l'échange avec nos interlocuteurs chez nos clients, commerciaux et ingénieurs bien sûr, mais aussi les juristes, ce qui fait gagner du temps. »

La consommation d'un data center « hyperscale » peut atteindre 120 MW, soit la consommation équivalent à une ville d'environ 150 000 personnes.

France Stratégie, Octobre 2020

ENGIE se démarque aussi par des PPA créatifs et sur-mesure. Car l'enjeu n° 1 est de garantir un approvisionnement fiable et continu d'électricité verte à des data centers dont la consommation est constante, de jour comme de nuit. Ainsi pour Microsoft aux États-Unis, nos experts ont imaginé un approvisionnement à partir de solaire et d'éolien, afin d'aplanir le risque d'intermittence inhérent à chacune de ces énergies. « Schématiquement, le solaire est plus productif l'été, l'éolien l'hiver. En combinant les deux, on assure un approvisionnement en énergie neutre en carbone quasiment de manière continue tout le long d'une année » précise Stéphane Pirotte. Pour les nouvelles infrastructures de Google en Allemagne, nous allons même beaucoup plus loin : dès le début 2022, leurs nouveaux data centers seront alimentés par une solution de fourniture très innovante où ENGIE garantit un taux horaire d'énergie bas carbone de minimum 80 % tout au long de l'année. Une première en Europe.

Et pendant ces trois prochaines années, GEM va développer et négocier un portefeuille dédié d'énergie renouvelable qui devra répondre à l'augmentation des besoins en électricité, en combinant de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, tout en augmentant le taux horaire d'énergie neutre en carbone. (voir encadré). « In fine, les géants du numérique viennent chercher chez ENGIE cette créativité, et cela inclut notre capacité à gérer la complexité et innover pour demain : en développant par exemple l'hydrogène vert pour s'approvisionner en énergie décarbonée au moment où l'on veut (en particulier quand les conditions climatiques ne sont pas favorables aux énergies renouvelables), ou en investiguant le champ des batteries pour stocker l'énergie et la restituer à la demande. Des solutions indispensables pour remplacer les back-up diesel actuels, activables en cas de panne d'approvisionnement mais peu pertinents dans la stratégie carbone de nos clients. » Géants du numérique et ENGIE partagent ainsi ce goût pour la R&D et l'innovation, et cela va jusque dans les solutions digitales. Nous proposons ainsi de recourir à l'intelligence artificielle pour optimiser l'approvisionnement en énergie verte. Exemple avec la plateforme Darwin, développé avec Microsoft, qui collecte en temps réel les données communiquées par les parcs éoliens, solaires, hydroélectriques et biogaz et les croise avec d'autres informations stratégiques.

« Face à ces acteurs de poids, ENGIE déploie des qualités opérationnelles précieuses et rassurantes : capacité à délivrer les projets dans leur volet administratif, déployer des parcs de renouvelables de taille conséquente, assurer des conditions de prix de marché compétitives, mettre à disposition des clients des interlocuteurs compétents à tous les niveaux : commercial, juridique, technologique, opérationnel… »

Stéphane Pirotte, Directeur des ventes européennes chez ENGIE GEM

« Il faut entre 3 et 5 ans pour concrétiser un projet de production renouvelable à taille industrielle avec la mise en place du CPPA qui visera l'alimentation d'un data center. Cela demande un soutien financier massif et une compétence pointue. L'alliance d'entreprises en forte croissance et solvables comme les GAFAM, et d'un énergéticien de la taille et de l'expertise d'ENGIE est une des conditions contribuant à l'accélération du développement des capacités renouvelables dans le monde. »

Grace Sizey, Directrice Adjointe Grands Comptes du Groupe