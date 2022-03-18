Nucléaire-Engie demande à la Belgique "un partage des risques et opportunités"

18 mars (Reuters) - Engie a déclaré vendredi dans
un communiqué :
* AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT
BELGE DE
PROLONGER LE NUCLÉAIRE JUSQU'EN 2035
* ENGIE APPORTERA SON CONCOURS À CETTE RÉFLEXION, EN
ÉTUDIANT AVEC
LE GOUVERNEMENT BELGE LA FAISABILITÉ ET LES CONDITIONS DE MISE
EN UVRE DES SOLUTIONS ENVISAGÉES
* LA DÉCISION DE PROLONGER LES CENTRALES DE DOEL 4 ET
TIHANGE 3
SOULÈVE DES CONTRAINTES IMPORTANTES DE SÛRETÉ, DE RÉGULATION ET
DE MISE EN UVRE
* ELLE PRÉSENTE UN PROFIL DE RISQUE QUI DÉPASSE, PAR SON
CARACTÈRE
IMPRÉVISIBLE ET PAR SON AMPLEUR, LACTIVITÉ NORMALE DUN
OPÉRATEUR PRIVÉ
* LE SCHÉMA RETENU DEVRA PERMETTRE UN ALIGNEMENT STRUCTUREL
DES
INTÉRÊTS DES PARTIES PRENANTES AINSI QU'UN PARTAGE ADÉQUAT DES
RISQUES ET DES OPPORTUNITÉS
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(Rédaction de Paris)