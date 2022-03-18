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Nucléaire-Engie demande à la Belgique "un partage des risques et opportunités"

18/03/2022 | 23:13
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18 mars (Reuters) - Engie a déclaré vendredi dans un communiqué :

* AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT BELGE DE PROLONGER LE NUCLÉAIRE JUSQU'EN 2035

* ENGIE APPORTERA SON CONCOURS À CETTE RÉFLEXION, EN ÉTUDIANT AVEC LE GOUVERNEMENT BELGE LA FAISABILITÉ ET LES CONDITIONS DE MISE EN UVRE DES SOLUTIONS ENVISAGÉES

* LA DÉCISION DE PROLONGER LES CENTRALES DE DOEL 4 ET TIHANGE 3 SOULÈVE DES CONTRAINTES IMPORTANTES DE SÛRETÉ, DE RÉGULATION ET DE MISE EN UVRE

* ELLE PRÉSENTE UN PROFIL DE RISQUE QUI DÉPASSE, PAR SON CARACTÈRE IMPRÉVISIBLE ET PAR SON AMPLEUR, LACTIVITÉ NORMALE DUN OPÉRATEUR PRIVÉ

* LE SCHÉMA RETENU DEVRA PERMETTRE UN ALIGNEMENT STRUCTUREL DES INTÉRÊTS DES PARTIES PRENANTES AINSI QU'UN PARTAGE ADÉQUAT DES RISQUES ET DES OPPORTUNITÉS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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