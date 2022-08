Ocean Winds, la JV entre EDPR et Engie remporte deux lots d'éoliennes en mer d'Écosse

Ocean Winds, coentreprise du groupe portugais EDP Renováveis (EDPR) et de l'énergéticien Engie, a remporté deux lots d'éoliennes en mer d'Écosse, d'une capacité de 2,3 gigawatts (GW), a rapporté ce jour le média web portugais jornaldenegocios.pt.



Les deux lots ont une capacité de 2,3 GW et sont situés à l'est des îles Shetland.



Le premier lot, d'une capacité de 1,8 GW, a été remporté par une coentreprise 50-50 entre Mainstream Renewable Power et Ocean Winds et exploitera un site d'une profondeur d'environ 100 mètres.



Le second projet, de 500 MW, sera développé et exploité uniquement par Ocean Winds.



La coentreprise avait déjà remporté un lot de 2 GW en Écosse en janvier. Elle construit, développe ou exploite actuellement trois projets offshore en Écosse d'une capacité d'environ 3,8 GW.