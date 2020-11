UPDAET: Veolia/Suez: la justice confirme la suspension des effets de la cession par Engie

(Actualisation: communiqué de Suez affirmant que le groupe n'a pas fixé le point de départ de la procédure de consultation des représentants de salariés)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi une décision du tribunal judiciaire de Paris qui suspendait les effet de la cession à Veolia par Engie de 29,9% du capital de Suez, ont indiqué les deux entreprises de services aux collectivités.

Le tribunal judiciaire de Paris avait décidé en octobre dernier "la suspension des effets" de la cession par Engie de 29,9% du capital de Suez à Veolia. Cette décision prévoyait que cette suspension durerait tant que les comités sociaux économiques (CSE) de Suez et n'avaient pas été consultés et informés. Veolia et Engie avaient fait appel de cette décision.

La Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi la décision du tribunal judiciaire de Paris, a expliqué une porte-parole de Veolia mais le groupe "recouvrera ses droits au plus tard le 5 février", a-t-elle ajouté. "La Cour d'appel de Paris a reconnu le non-respect de la loi", a de son côté affirmé une porte-parole de Suez.

Dans un communiqué, Veolia ajoute que Suez a affirmé à la Cour avoir débuté la procédure d'information-consultation des CSE, les 3,4 et 5 novembre.

Cette procédure devant s'effectuer dans un délai de trois mois, Veolia "prend acte" qu'il recouvrera l'ensemble de ses droits au plus tard le 5 février.

Cette affirmation a ensuite été démentie par Suez. "Contrairement au contenu du communiqué de presse de Veolia, le point de départ du délai de consultation n'est pas fixé, et la date du 5 février mentionnée par Veolia est inexacte", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Suez a précisé avoir initié les procédures d'information-consultation de ses institutions représentatives du personnel mais n'avoir pas obtenu d'Engie et de Veolia l'ensemble des éléments suffisants pour répondre précisément aux inquiétudes légitimes des représentants du personnel.

"Les effets de la vente par Engie à Veolia de 29,9% de Suez restent suspendus tant que l'information-consultation des représentants du personnel de Suez n'aura pas été finalisée", a ajouté Suez.

-Julien Marion et François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2020 06:30 ET (11:30 GMT)