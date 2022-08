Un nouvel arrêt du gaz russe pour resserrer les vis énergétiques sur l'Europe

La maintenance sur Nord Stream 1 signifie qu'aucun gaz ne circulera vers l'Allemagne entre 01h00 GMT le 31 août et 01h00 GMT le 3 septembre, selon le géant public russe de l'énergie Gazprom.

Les gouvernements européens craignent que Moscou ne prolonge la panne en représailles aux sanctions occidentales qui lui ont été imposées après son invasion de l'Ukraine et ont accusé le président russe Vladimir Poutine d'utiliser l'approvisionnement énergétique comme une "arme de guerre". Moscou nie avoir agi de la sorte.

De nouvelles restrictions à l'approvisionnement en gaz de l'Europe aggraveraient une crise énergétique qui a déjà fait grimper les prix de gros du gaz de plus de 400 % depuis août dernier, créant une douloureuse crise du coût de la vie pour les consommateurs et les entreprises et obligeant les gouvernements à dépenser des milliards pour alléger le fardeau.

Contrairement à la maintenance de 10 jours du mois dernier pour Nord Stream 1, les travaux à venir ont été annoncés moins de deux semaines à l'avance et sont effectués par Gazprom et non Nord Stream AG, se concentrant sur la dernière turbine en fonctionnement de la station.

Moscou, qui a réduit l'approvisionnement via Nord Stream 1 à 40 % de sa capacité en juin et à 20 % en juillet, accuse les problèmes de maintenance et les sanctions qui, selon elle, empêchent le retour et l'installation d'équipements.

Gazprom a déclaré que la dernière fermeture était nécessaire pour effectuer la maintenance du seul compresseur restant du gazoduc. Pourtant, la Russie a également coupé complètement l'approvisionnement de la Bulgarie, du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Pologne, et réduit les flux via d'autres pipelines depuis le lancement de ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

"Compte tenu des événements de ces derniers mois, nous pensons que le marché pourrait ne pas tenir compte des commentaires de Gazprom et commencer à se demander si le gazoduc pourrait ne pas être remis en service ou, à tout le moins, pourrait (être) retardé pour une raison donnée", a déclaré Biraj Borkhataria, directeur associé de la recherche européenne à la Royal Bank of Canada.

L'ÉLÉMENT DE SURPRISE

Le ministre allemand de l'économie Robert Habeck, en mission pour remplacer les importations de gaz russe d'ici la mi-2024, a déclaré au début du mois que Nord Stream était "pleinement opérationnel" et qu'il n'y avait pas de problèmes techniques comme le prétend Moscou.

Klaus Mueller, président du régulateur de réseau allemand, a déclaré que si une reprise des flux favoriserait la sécurité d'approvisionnement de l'Allemagne, personne n'était en mesure de dire quelles seraient les conséquences si les flux restaient à zéro.

La plus grande économie d'Europe fait de meilleurs progrès que prévu pour remplir ses installations de stockage de gaz, mais ce n'est pas suffisant pour permettre au pays de passer l'hiver, a-t-il déclaré.

La réduction des flux via Nord Stream a compliqué les efforts déployés dans toute l'Europe pour remplir les installations vitales de stockage de gaz, un objectif stratégique clé pour passer les mois d'hiver, lorsque les gouvernements craignent que la Russie n'arrête complètement les flux.

"C'est un peu un miracle que les niveaux de remplissage de gaz en Allemagne aient tout de même continué à augmenter", ont écrit les analystes de Commerzbank, ajoutant que l'Allemagne avait jusqu'à présent réussi à acheter des volumes suffisants à des prix plus élevés ailleurs.

Entre-temps, cependant, certains Européens réduisent volontairement leur consommation d'énergie, notamment en limitant l'utilisation d'appareils électriques et en prenant des douches au travail pour économiser de l'argent, tandis que les entreprises se préparent à un éventuel rationnement.

Avec 83,26 %, l'Allemagne est déjà en mesure d'atteindre l'objectif de 85 % pour ses réservoirs de gaz nationaux d'ici le 1er octobre, mais elle a prévenu qu'il serait difficile d'atteindre 95 % d'ici le 1er novembre, à moins que les entreprises et les ménages ne réduisent radicalement leur consommation.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le niveau de stockage actuel est de 79,94 %, soit un peu moins que l'objectif de 80 % fixé pour le 1er octobre, date du début de la saison de chauffage sur le continent.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que leur hypothèse de base était que cette panne ne serait pas prolongée.

"Si c'était le cas, il n'y aurait plus d'élément de surprise et des revenus réduits, tandis que les faibles flux (Nord Stream 1) et la chute occasionnelle à zéro ont le potentiel de maintenir la volatilité du marché et la pression politique sur l'Europe plus élevée", ont-ils déclaré.