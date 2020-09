Engie : Barclays reste à 'surpondérer'

21/09/2020 | 14:36

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Engie avec un objectif de cours laissé à 14,5 euros, estimant que la surperformance du titre (+7% depuis ses semestriels le 31 juillet, contre -3% pour le SX6P) est prête à continuer.



Dans une note sur le secteur des services énergétiques en Europe, le broker considère comme 'injustifiée' la sous-performance des cours de Bourse de RWE et d'EDF (tous deux conseillés à surpondérer) depuis leurs résultats de premier semestre 2020.



