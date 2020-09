ENGIE EPS : RESULTAT DU PREMIER SEMESTRE

Regulatory News:

CHIFFRES CLES DU PREMIER SEMESTRE 2020

Le chiffre d’affaires s’élève à 5,0 millions d’euros au 30 Juin 2020, en augmentation de 89% par rapport au premier semestre 2019. Cette quasi-multiplication par deux est principalement due au déploiement réussi des lignes de produits Giga Storage (stockage à grande échelle et stockage d’électricité solaire photovoltaïque (solar-plus-storage)) et Solutions Industrielles (micro-réseaux et systèmes de stockage). Il convient de souligner les progrès réalisés dans la construction du projet de production et de stockage d’énergie solaire Sol de Insurgentes au Mexique, dont la mise en service est prévue pour début 2021, de la solution de stockage de la centrale électrique de Leini et des micro-réseaux en Californie et aux Comores. La mise en service de ces trois projets est prévue pour la fin de l’année. Les calendriers de construction de ces chantiers ont été partiellement affectés par des restrictions logistiques liées à l’épidémie de Covid-19.

D’autre part, le carnet de commandes s’élève à ce jour à 23,8 millions d’euros, en baisse de 30% par rapport au carnet de commandes publié le 30 septembre 2019, reflétant l’avancée de leur exécution. Le calendrier de la conversion des opportunités les plus avancées du Pipeline en carnet de commandes (avec plus de 130 millions de dollars de contrats sécurisés mais non encore signés en raison des procédures d’autorisations usuelles et des conditions suspensives, ainsi que la procédure d’appel en cours dans le cadre du projet de Guam) a été partiellement affecté par l’épidémie de Covid-19.

Le Pipeline enregistre une hausse de 130% au cours de cette même période et s’élève à 806 millions d’euros. Le Pipeline comprend un projet à Guam où ENGIE a été sélectionné* pour la construction de deux projets de stockage d’énergie solaire dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité sur 20 ans par la Power Authority of Guam (GPA) et pour lequel ENGIE EPS est le fournisseur exclusif de la solution de stockage. Il comprend également un projet de 240MWh à Hawaii où ENGIE a été sélectionnée dans la liste finale d’attribution pour la construction d’un projet de stockage d’énergie solaire dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité sur 25 ans par Hawaii Electric Co. En outre, il comprend un nouveau projet sécurisé de 50MWh en Nouvelle Angleterre

La marge brute s’élève à 27%, contre 40% en 2019, en raison principalement de l’augmentation du coût des matières premières dans le cadre du projet au Mexique, projet emblématique apporté par ENGIE et qui représente plus de 51% du chiffre d’affaires du premier semestre 2020.

Les charges de personnel ont augmenté de 19% atteignant 3,7 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros au premier semestre 2019. À ce jour, ENGIE EPS compte 110 employés de 15 nationalités différentes, dont un quart est titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme de troisième cycle. Le renforcement des effectifs est conforme à sa feuille de route et est principalement dédié à la réalisation des projets aux Etats-Unis.

Les investissements en Recherche & Développement s’élèvent à 1,9 million d’euros, contre 1,2 million d’euros au premier semestre 2019, et représentent 38% du chiffre d’affaires consolidé, confirmant le fort engagement d’ENGIE EPS dans le développement de la Recherche & Développement et de l’innovation qui est progressivement étendu aux solutions de mobilité (e-mobility).

Les autres charges d’exploitation ont augmenté de 36% pour atteindre 1,4 million d’euros, contre 1,0 million d’euros au premier semestre 2019, principalement en raison de l’échelonnement du budget et des dépenses extraordinaires dues à l’épidémie de Covid-19.

L’EBITDA représente une perte de 4,4 millions d’euros au premier semestre 2020, contre une perte de 3,4 millions d’euros au premier semestre 2019, en raison de la baisse des marges brutes de la ligne de produit Giga Storage, de l’augmentation des dépenses de fonctionnement et des dépenses extraordinaires dues à l’épidémie de Covid-19, qui ont plus que compensé l’augmentation du chiffre d’affaires.

L’EBIT et le résultat net au 30 Juin 2020, s’élèvent tous deux à - 6,5 millions d’euros contre respectivement - 6,7 millions d’euros et - 6,2 millions d’euros l’année précédente.

La position financière nette a diminué, s’élevant ainsi à - 17,8 millions d’euros à la fin du premier semestre 2020 contre - 8,1 millions d’euros au 31 Décembre 2019.

POINT SUR LE CARNET DE COMMANDES ET LE PIPELINE

S’agissant du carnet de commandes et du Pipeline, il convient de souligner :

Giga Storage , avec les projets d’ENGIE à Hawaii et Guam ainsi qu’un nouveau contrat sécurisé en Nouvelle-Angleterre, ENGIE EPS a engrangé des contrats pour plus de 130 millions de dollars et 500 MWh de projets qui devraient être en service d’ici 2023. Concernant le projet sur l’île de Guam, le Public Auditor de Guam devrait rendre sa décision dans les jours à venir dans le cadre du recours exercé par un candidat concurrent contre l’attribution de la Phase III du Projet d’Energie Renouvelable à ENGIE. ENGIE EPS reste confiant quant à l’issue favorable de la décision, permettant la réalisation du projet. A Hawaii, à la suite de la sélection d’ENGIE dans la liste finale d’attribution pour les projets de la Phase 2 de Production d’Energie Renouvelable à Répartition Variable et de Stockage d’Energie, les procédures usuelles relatives à la finalisation et l’approbation de la documentation du projet sont en cours, conformément au calendrier annoncé.

, avec les projets d’ENGIE à Hawaii et Guam ainsi qu’un nouveau contrat sécurisé en Nouvelle-Angleterre, ENGIE EPS a engrangé des contrats pour plus de 130 millions de dollars et 500 MWh de projets qui devraient être en service d’ici 2023. Concernant le projet sur l’île de Guam, le de Guam devrait rendre sa décision dans les jours à venir dans le cadre du recours exercé par un candidat concurrent contre l’attribution de la Phase III du Projet d’Energie Renouvelable à ENGIE. ENGIE EPS reste confiant quant à l’issue favorable de la décision, permettant la réalisation du projet. A Hawaii, à la suite de la sélection d’ENGIE dans la liste finale d’attribution pour les projets de la Phase 2 de Production d’Energie Renouvelable à Répartition Variable et de Stockage d’Energie, les procédures usuelles relatives à la finalisation et l’approbation de la documentation du projet sont en cours, conformément au calendrier annoncé. Solutions Industrielles , ENGIE EPS a obtenu et est en passe d’achever son premier micro-réseau en Californie et est bien positionné pour adresser les difficultés en matière de stabilité du réseau que connait la région.

, ENGIE EPS a obtenu et est en passe d’achever son premier micro-réseau en Californie et est bien positionné pour adresser les difficultés en matière de stabilité du réseau que connait la région. Solution de mobilité (e-mobilité), ENGIE EPS a entamé la livraison de la easyWallbox, fixant la capacité de production à 50 000 unités dans les 18 prochains mois afin de couvrir 19 pays en Europe. Le plus important projet Vehicle-to-Grid (V2G) au monde, en partenariat avec FCA et Terna, a été inauguré le 14 septembre 2020, en présence du Commissaire européen à l’Énergie et du Ministre du développement économique italien, soulignant ainsi l’importance du projet V2G et de sa technologie dans le paysage technologique européen.

Concernant la décision du Groupe ENGIE d’évaluer les options stratégiques pour ENGIE EPS, y compris l’éventuelle cession de sa participation dans la société, ENGIE a réaffirmé que les trois grands projets de stockage d’énergie aux Etats-Unis, qui représentent plus de 130 millions de chiffre d’affaires pour les années à venir, continueront à être développés conjointement par les deux entreprises. Pour le futur, les deux entreprises continueront de développer conjointement les projets qu’elles considèrent comme mutuellement avantageux.

Si ENGIE décidait de céder sa participation à la suite de sa revue stratégique, ENGIE a réaffirmé son soutien financier continu jusqu’à la réalisation d’une potentielle opération.

ENGIE EPS continuera de s’appuyer sur son savoir-faire et les succès commerciaux obtenus au cours de ces dernières années, aussi bien avec le Groupe ENGIE que sans lui, et d’être un acteur de premier rang dans le stockage d’énergie et les solutions de mobilité électrique.

La conférence pour les investisseurs est prévue le 25 septembre 2020 à 8h00, et la présentation sera disponible sur la Investors Section du site web de la société.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(montants en Euro) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Chiffre d'affaires 4.914.240 19.684.041 2.626.522 Autres produits 111.887 520.770 32.607 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 5.026.127 20.204.810 2.659.129 Coûts des biens et services vendus (3.690.491) (14.857.163) (1.592.391) MARGE BRUTE 1.335.635,53 5.347.646,92 1.066.737,65 % sur Chiffre d'affaires et autres produits 26,6% 26,5% 40,6% Frais de personnel (3.703.950) (6.667.126) (3.099.999) Autres charges d’exploitation (1.406.757) (2.316.539) (1.031.840) Autres frais de R&D et opérations industrielles (610.141) (2.094.303) (288.288) EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (1) (4.385.212) (5.730.321) (3.353.390) Amortissements (1.291.930) (2.985.304) (1.487.957) Pertes de valeur et autres provisions (196.061) (3.592.049) (419.686) Produits et charges non-récurrents (142.226) (1.573.472) (782.727) Plan d'intéressement (513.025) (1.206.490) (702.486) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (6.528.455) (15.087.635) (6.746.245) Produits et charges financiers nets 39.481 (312.219) (165.573) Impôts sur les sociétés (31.291) 755.570 758.275 RÉSULTAT NET (6.520.264) (14.644.285) (6.153.543) Attribuable à : 0 Actionnaires de la société-mère (6.520.264) (14.644.285) (6.153.543) Autres 0 0 0 RÉSULTAT NET PAR ACTION (0,51) (1,15) (0,48) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 12.766.860 12.766.860 12.766.860 Résultat net dilué par action (0,51) (1,15) (0,48) (1) L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de plans d'intéressement n'est pas défini par les IFRS. Il est défini dans les notes 3.8 et 4.6 des états Financiers Consolidés.

1.1 Compte de résultat consolidé

1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat global

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(montants en Euro) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET (6.520.264) (14.644.285) (6.153.543) Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger (2.739) (4.517) (4.437) Autres éléments du résultat global ne devant pas être reclassés en résultat dans les périodes ultérieures (nets d'impôts) 7.714 0 0 Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel (64.945) (123.021) (106.488) Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt (59.970) (127.538) (110.924) Total éléments du résultat global, net d’impôt (6.580.235) (14.771.823) (6.264.467) Attribuable aux actionnaires de la société mère (6.580.235) (14.771.823) (6.264.467)

1.3 Bilan consolidé

ACTIF

(montants en Euro) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Immobilisations corporelles 2.860.550 3.097.589 3.238.849 Immobilisations incorporelles 8.120.705 6.979.216 7.988.719 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence 996 996 996 Autres actifs financiers non courants 168.346 143.346 143.227 TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT 11.150.597 10.221.147 11.371.792 Créances commerciales et autres débiteurs 4.068.586 9.928.244 4.638.298 Actifs sur contrats 7.226.231 9.148.945 4.217.618 Stocks 3.218.163 2.985.948 3.153.814 Autres actifs courants 3.266.872 4.680.548 3.181.856 Actifs financiers courants 459.219 428.201 435.500 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.773.701 6.431.376 4.423.931 TOTAL DE L’ACTIF COURANT 22.012.772 33.603.262 20.051.017 TOTAL ACTIF 33.163.369 43.824.409 31.422.809 PASSIF

(montants en Euro) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Capital émis 2.553.372 2.553.372 2.553.372 Primes d’émission 48.147.696 48.147.696 48.147.696 Autres réserves 4.529.648 4.586.787 4.603.320 Report à nouveau (52.953.882) (38.306.765) (38.298.766) Bénéfice / (Déficit) de l’exercice (6.520.264) (14.644.285) (6.153.543) Total des capitaux propres (4.243.431) 2.336.804 10.852.078 Avantages du personnel 4.819.075 4.825.619 5.047.361 Passifs financiers non courants 20.254.905 13.254.905 4.704.560 Autres éléments du passif non courant 1.998.478 1.631.591 1.619.796 Impôts différés passifs non courants 16.494 16.494 16.494 TOTAL DU PASSIF NON COURANT 27.088.952 19.728.609 11.388.211 Dette fournisseurs 5.370.248 15.962.964 4.310.379 Autres éléments du passif courant 3.664.869 4.518.758 3.149.166 Passifs financiers courants 1.271.175 1.277.274 1.722.975 Impôts sur les sociétés 11.556 0 0 TOTAL DU PASSIF COURANT 10.317.848 21.758.996 9.182.519 TOTAL PASSIF 33.163.369 43.824.409 31.422.809

1.4 Tableau consolidé des variations de capitaux propres

ÉTAT DES VARIATIONS

DES CAPITAUX PROPRES

(montants en Euro) CAPITAL SOCIAL PRIME D’EMISSION RESERVE STOCK-OPTIONS ET

BSA AUTRES RESERVES REPORT A NOUVEAU BENEFICE (DEFICIT) DE

L’EXERCICE Total des capitaux propres avant

réévaluation de la dette liée aux BSA

de la Banque Européenne

d'Investissement (IFRS 2) Réévaluation de la dette liée aux

BSA de la Banque Européenne

d'Investissement (IFRS 2) - Impact

sur résultat Net TOTAL DES CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 31 décembre 2018 2.553.372 48.843.750 5.151.122 (218.938) (30.296.289) (12.511.771) 13.521.245 3.777.134 17.298.379 Affectation du résultat de l’exercice précédent (27.704) (8.706.934) 12.511.771 3.777.134 (3.777.134) 0 Stock-options et bons de souscription d’actions (181.831) (181.831) (181.831) Augmentation de capital par apport des actionnaires 0 0 Autres Variations (696.054) (12.841) 708.895 (1) (1) Bénéfice / (Déficit) net 0 0 (6.153.543) (6.153.543) (6.153.543) Total éléments du résultat global, net d’impôt (106.488) (4.437) (127.538) (110.926) Capitaux propres au 30 juin 2019 2.553.372 48.147.696 4.969.291 (365.971) (38.298.844) (6.153.543) 10.852.078 - 10.852.078 Affectation du résultat de l’exercice précédent 6.153.543 6.153.543 6.153.543 Stock-options et bons de souscription d’actions 0 Augmentation de capital par apport des actionnaires 0 Autres Variations (7.998) (7.998) (7.998) Bénéfice / (Déficit) net (14.644.285) (14.644.285) (14.644.285) Total éléments du résultat global, net d’impôt (16.533) (80) (16.614) (16.614) Capitaux propres au 31 décembre 2019 2.553.372 48.147.696 4.969.291 (382.492) (38.306.857) (14.644.285) 2.336.726 - 2.336.726 Affectation du résultat de l’exercice précédent (14.644.285) 14.644.285 - - Stock-options et bons de souscription d’actions - - Augmentation de capital par apport des actionnaires - - Bénéfice / (Déficit) net (6.520.264) (6.520.264) (6.520.264) Total éléments du résultat global, net d’impôt - - (57.152) (2.739) - (59.891) - (59.891) Capitaux propres au 30 juin 2020 2.553.372 48.147.696 4.969.291 (439.644) (52.953.882) (6.520.264) (4.243.431) - (4.243.431)

1.5 Flux de trésorerie consolidé

Flux de trésorerie

(montants en Euro) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Bénéfice / (Déficit) net (6.520.264) (14.644.285) (6.153.543) Amortissements 1.291.930 2.985.304 1.487.957 Pertes de valeur des actifs 196.061 3.592.049 419.686 Impact du plan d'intéressement 513.025 1.206.489 702.486 Avantage du personnel (6.544) 599.379 319.914 Variation des financements sans impact sur la trésorerie 0 528.048 0 Variation du besoin en fonds de roulement Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés (790.475) 221 (318.851) (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés 9.140.030 (13.689.123) (1.976.338) (Augmentation) / Diminution des stocks (232.215) 66.905 (100.961) Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes (11.631.110) 6.925.288 (1.203.826) Augmentation / (Diminution) in SARs Liability 0 0 (289.110) Augmentation / (Diminution) du passif non-courant 584.369 107.590 113.925 Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation (7.455.193) (12.322.135) (6.998.662) Investissements (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles (1.995.160) 433.625 (1.174.207) (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles (53.117) (276.528) (208.878) (Augmentation) / Diminution Nette par IFRS 16 FTA 0 (2.175.922) (2.051.318) Flux de trésorerie nets des activités d'investissement (2.048.277) (2.018.826) (3.434.402) Financements Augmentation / (Diminution) des prêts financiers 6.993.903 9.953.268 3.996.468 Impacte IFRS 16 (148.104) (41.460) Flux de trésorerie nets des activités de financement 6.845.799 9.911.808 3.996.468 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 6.431.375 10.860.527 10.860.527 Flux de trésorerie nets (2.657.670) (4.429.153) (6.436.596) Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 3.773.704 6.431.375 4.423.931

