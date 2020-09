ENGIE EPS S A : INAUGURATION DU PROJET PILOTE VEHICLE-TO-GRID A MIRAFIORI

FCA, ENGIE Eps et Terna s’allient pour développer le plus grand ‘hub’ du monde sur la mobilité durable

Regulatory News:

FCA, ENGIE Eps (Paris:EPS) et Terna ont présenté aujourd’hui le projet pilote Vehicle-to-Grid (V2G) de mobilité électrique au siège de l’Heritage Hub, à l’intérieur du domaine de Mirafiori FCA à Turin. Une fois achevé, ce projet deviendra le plus important projet V2G au monde.

L’installation V2G, située sur l’esplanade logistique de Drosso, a été inaugurée lors d’une conférence internationale qui s’est tenue en présence du Ministre du Développement Economique Stefano Patuanelli, des représentants des Commissions Parlementaires concernées, des plus hauts représentants de la Région du Piémont et de la Ville de Turin, ainsi que de nombreux autres invités institutionnels et journalistes nationaux et internationaux. Au cours de la conférence, FCA, ENGIE Eps et Terna ont présenté le projet V2G en décrivant ses caractéristiques et ses modalités de fonctionnement.

L’installation V2G de Mirafiori est un projet “100% made in Italy”. D’une part, cette installation représente une opportunité concrète pour le système industriel italien de jouer un rôle de premier plan dans le développement de l’avenir de la mobilité durable. D’autre part, celle-ci est le résultat du travail conjoint de trois entreprises leaders dans leurs secteurs qui, grâce à l’utilisation d’une technologie innovante, commencent à expérimenter une solution de recharge bidirectionnelle bénéficiant d’une agrégation physique en un seul point d’interconnexion au réseau électrique et qui soit en mesure d’interagir avec d’autres ressources énergétiques sur place.

La technologie V2G permet aux véhicules d’échanger l’énergie avec le réseau de manière intelligente, ce qui en fait une ressource précieuse pour la gestion du système électrique national par Terna. En effet, cette technologie contribue à la création d’un système plus durable et représente une opportunité d’optimiser les coûts d’exploitation des véhicules au profit des consommateurs finaux ainsi qu’une possibilité concrète de contribuer à un système électrique plus durable.

La technologie bidirectionnelle – qui permet à la fois de recharger sa voiture et de renvoyer de l’électricité au réseau – fonctionnera de manière efficace lorsque la voiture et l’infrastructure de recharge parleront un langage commun, ce qui est l’objet de l’expérimentation lancée avec l’inauguration de l’installation.

La technologie V2G représente donc une opportunité importante et c’est pour cette raison que FCA, avec ses partenaires ENGIE Eps, réalisateur technique de l’installation et Terna, opérateur du réseau électrique national à haute et très haute tension, s’est engagé dans un projet de pointe, exemple d’une vraie innovation.

La construction de l’installation en quatre mois seulement, malgré le confinement imposé par l’urgence COVID-19, a permis de transformer ce qui n’est généralement qu’un coût (le stationnement de véhicules en attente de livraison au réseau de vente) en un bénéfice qui pourrait, dans un avenir proche, être exploité par ceux qui gèrent une flotte de véhicules. En effet, le nombre potentiellement élevé de véhicules stationnés pendant de longues périodes à un même endroit représente une opportunité de fournir au réseau des services à un niveau “agrégé”.

La première phase de construction de l’installation prévoit l’installation de 32 bornes V2G, capables d’alimenter 64 véhicules, dans le but d’expérimenter la technologie et la gestion logistique du parking. D’ici fin 2021, le V2G de Drosso sera étendu pour permettre l’interconnexion d’un maximum de 700 véhicules électriques, ce qui en fera la plus grande infrastructure de ce genre au monde.

La gestion de la deuxième phase sera principalement dictée par une logique économique : l’objectif sera de fournir des services au réseau électrique de Terna et de garantir un résultat économique positif pour FCA et ENGIE Eps.

Pour couvrir le parking destiné aux voitures connectées au V2G, ENGIE Italia est partenaire dans la construction d’un maxi-auvent formé d’environ 12 000 panneaux photovoltaïques, qui alimenteront les salles de production et de logistique à l’énergie électrique verte. Cette installation permettra de produire plus de 6 500 MWh d’énergie, avec une économie pour l’environnement de plus de 2 100 tonnes de CO2 chaque année. Il s’agit donc d’un projet qui représente une contribution significative à la décarbonisation dans le domaine industriel.

La conférence de presse a été divisée en deux parties. Lors de la première partie, qui était structurée comme une table ronde, les trois entreprises partenaires ont approfondi les motivations pour lesquelles elles participent à ce projet.

Roberto Di Stefano (responsable e-Mobility pour la région EMEA de FCA) a expliqué que “la technologie Vehicle-to-Grid représente une opportunité importante d’optimiser les coûts de fonctionnement des voitures au profit des automobilistes et de fournir une possibilité concrète de contribuer à la durabilité de la performance du réseau électrique. Toutefois, un cadre règlementaire favorable au V2G est nécessaire. Le Ministère du Développement Economique a établi des critères et des modalités pour favoriser l’essor de la technologie Vehicle-to-Grid en Italie, dans le but de faciliter la diffusion des véhicules électriques et l’accroissement des ressources de flexibilité, dont le système électrique a besoin, afin de permettre une intégration adéquate des sources renouvelables. Maintenant un cadre règlementaire complet devra suivre, qui se référera à la bonne rémunération des services de stabilisation au réseau et couvrira les coûts supplémentaires associés à l’installation des dispositifs de connexion bidirectionnels et des systèmes de mesure, afin de fournir les services auxiliaires”.

Pour Massimiliano Garri (directeur Innovation et Solutions Numériques Terna) “le projet de mobilité électrique V2G présenté aujourd’hui avec FCA et ENGIE Eps est le résultat d’un chemin vertueux partagé de recherche et développement, consolidant le rôle central de Terna en tant que facilitateur de la transition énergétique. Les véhicules électriques représentent une source d’énergie potentielle très importante et une grande opportunité pour contribuer à réaliser un système électrique plus durable et décarbonisé. En outre, l’interaction intelligente et bidirectionnelle entre auto et réseau permet à Terna de disposer de plus grandes ressources de flexibilité et de services innovants qui, unis à nos compétences uniques, garantissent une gestion du service de plus en plus fiable et efficiente”.

Enfin, Carlalberto Guglielminotti (Chief Executive Officer et Directeur Général d’ENGIE Eps) a affirmé que “ en 2030, en prévoyant que ne serait-ce que 5 pour cent des véhicules circulant en Europe seront électriques, les EV deviendront la technologie dominante qui va révolutionner le réseau électrique et influencer tout équilibre individuel sur les marchés de l’énergie européens. ENGIE Eps, déjà pionnier et leader dans le domaine des micro-réseaux et dans le stockage de l’énergie, ne pouvait refuser de relever le défi de gérer ce changement énorme dans le monde de l’énergie, offrant comme d’habitude une solution technologique innovante. Voilà pourquoi dès 2017, ENGIE Eps a fait des investissements importants dans la recherche et le développement avec FCA, pour réaliser la technologie Vehicle-to-Grid que nous inaugurons aujourd’hui. En effet, V2G est la solution qui permettra le plus grand changement de paradigme au sein du système de la mobilité électrique et des systèmes électriques mondiaux. Chez ENGIE Eps, nous sommes très fiers d’avoir permis sa réalisation, ce qui rendra la transition énergétique, déjà impossible à arrêter en elle-même, plus rapide et plus durable”.

La deuxième partie de cette présentation a été consacrée aux approfondissements techniques et aux conclusions de Pietro Gorlier (Chief Operating Officer de la région EMEA de FCA) et du Ministre du Développement Economique Stefano Patuanelli.

Pietro Gorlier a affirmé que “pour FCA, la mobilité durable est un pilier sur lequel se basent toutes nos activités. Rien qu’en Italie, notamment pour le lancement des productions liées à la mobilité électrique et électrifiée, FCA est en train d’investir cinq milliards d’euros, concernant toutes nos installations dont deux pour le district de Mirafiori. Dans ce contexte, à part V2G, de nombreux autres projets se greffent, comme les panneaux photovoltaïques de Solar Power Production Units : une surface de 150 000 mètres carrés en mesure de produire 15 MW d’électricité et de contribuer à une réduction des émissions de plus de 5 000 tonnes de CO2. Ou encore le « Battery Hub » qui envisage l’assemblage de batteries par des technologies d’avant-garde.

Maintenant il est important de définir les aspects règlementaires sur lesquels les institutions sont en train de travailler, ainsi que de lancer un plan national pour l’infrastructure de recharge publique et privée, faisant face au nombre croissant de véhicules électriques”.

Par un message vidéo enregistré, la commissaire européenne à l’Energie Kadri Simson a voulu participer elle aussi à cette présentation, en soulignant que “les systèmes énergétiques européens bénéficieront fortement de la participation des véhicules électriques sur tous les marchés de l’énergie électrique en qualité de fournisseurs d’électricité – directement ou par des agrégateurs. Ceci nous permettra d’utiliser davantage d’énergie renouvelable pour une décarbonisation plus forte”.

En conclusion, le ministre Stefano Patuanelli a déclaré que le Ministère du Développement Economique se confronte et dialogue constamment avec les acteurs engagés dans la construction de la mobilité future dans notre Pays. Il a assuré de l’engagement très fort de son département pour bâtir le cadre législatif et les incitations économiques nécessaires, dans le but d’encourager le développement des technologies permettant la mobilité électrique. La technologie V2G se propose comme solution centrale pour accroître l’accessibilité à cette forme de mobilité. La réalisation de ce projet attribue à l’Italie une position de leadership en Europe.

Enfin, cette journée s’est achevée par l’inauguration de l’installation par le ministre Patuanelli et le président de FCA John Elkann, qui ont connecté une nouvelle Fiat 500e à une borne bidirectionnelle dans l’installation V2G sur l’esplanade logistique Drosso à Mirafiori, Turin.

* * *

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS est l’acteur industriel du groupe ENGIE qui développe technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’information: www.engie-eps.com

* * *

À propos de FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur d’automobiles mondial qui conçoit, développe, produit et commercialise des véhicules dans une gamme de marques incluant Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram et Maserati. Il fournit en outre des services après-vente et pièces de rechange avec la marque Mopar et intervient dans les secteurs des composants et des systèmes de production sous les marques Comau et Teksid. FCA compte près de 200.000 salariés dans le monde.

Pour plus d'informations sur FCA, visitez le site www.fcagroup.com

* * *

TERNA

Gruppo Terna est l’un des principaux opérateurs européens de réseaux pour la transmission de l’énergie qui gère le réseau de transmission nationale à haute tension, avec plus de 74 000 km de lignes. Le rôle de Terna est celui de garantir le fonctionnement en toute sécurité, qualité et efficience du système électrique national ainsi que l’accès à conditions égales à tous les opérateurs du marché. Terna est au centre du processus de transition énergétique vers la décarbonisation complète et l’intégration totale dans le réseau de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Pour tout autre renseignement, www.terna.it.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200914005483/fr/