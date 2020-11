ENGIE EPS S A : La technologie V2X d'ENGIE EPS illumine Visionary Days 2020

Avec son innovante solution Vehicle-to-Everything (V2X), ENGIE EPS alimentera la quatrième édition du Visionary Days en utilisant exclusivement des véhicules électriques.

L’événement, programmé sous forme numérique le samedi 21 novembre, est organisé par l’association Visionary avec le soutien du Politecnico di Torino et de partenaires d’exception comme FCA, Snam et Nestlé.

Visionary Days réunit chaque année des jeunes talents aux profils différents pour leur permettre de dialoguer et de modeler ensemble les nouvelles idées du futur. Cette année, le thème des limites sera décliné de manière globale : de l’État à la société, jusqu’à l’individu et aux nouvelles perspectives de mobilité, avec une session dédiée aux véhicules électriques et au défi de la mobilité durable. C’est dans ce contexte que s’insère la participation d’ENGIE EPS qui, en collaboration avec FCA, présentera son innovante solution V2X.

La technologie V2X d’ENGIE EPS permet d’utiliser les véhicules électriques pour alimenter chaque dispositif, des appareils électroménagers quotidiens (Vehicle-to-Home) jusqu’à l’éclairage de tout un bâtiment (Vehicle-to-Building), rendant les véhicules électriques partie intégrante du système électrique du futur.

Le V2X d’ENGIE EPS garantit aussi le fonctionnement de chaque appareil même en cas d’anomalies ou d’absence de réseau, en utilisant les véhicules électriques pour transformer les réseaux domestiques en véritables micro-réseaux autonomes, où ENGIE EPS a historiquement intégré des énergies renouvelables à des systèmes de stockage fonctionnant à partir d'hydrogènes et de batteries.

Pendant Visionary Days, le V2X est prédit pour gérer le besoin énergétique de l’événement avec deux Nouvelle 500 électriques, plus particulièrement l’éclairage scénographique et les appareils numériques, des outils plus que jamais fondamentaux lors de cette édition nécessairement organisée sous forme numérique.

La solution réalisée consiste en un point de recharge rapide jusqu’à 100 kW et surtout bidirectionnelle qui permet à la Nouvelle 500 de gérer, grâce à la technologie propriétaire d’ENGIE EPS, l’intégralité des flux énergétiques même en cas d’absence de réseau.

Pour suivre le direct le 21 novembre : http://visionarydays.com/live

