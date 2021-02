ENGIE EPS S A : PRÉSENTE SA FEUILLE DE ROUTE TECHNOLOGIQUE JUSQU'A 2023

Lors de l’événement tout-numérique « Technology Revolution Day », Engie EPS a présenté les solutions technologiques qui ont pour objectif de révolutionner les secteurs du stockage de lénergie et de la mobilité électrique

Engie EPS (Paris:EPS) a présenté aujourd’hui sa feuille de route technologique jusqu’à 2023 avec un événement tout-numérique diffusé depuis le site industriel de Cosio Valtellino.

Avec cet événement, dénommé « Technology Revolution Day » en raison de l'ampleur révolutionnaire des innovations technologiques représentées par les brevets déposés, Engie EPS a souhaité retracer les principaux résultats de ces dernières années et présenter les développements futurs, en indiquant la direction de son prochain positionnement technologique.

Représentatif du caractère concret de la feuille de route a été le choix d'organiser son lancement depuis le lieu où Engie EPS transforme ses solutions innovantes en produits industriels : l'usine de production de la société au cœur du district manufacturier de la Valtellina.

L’événement a été ouvert par le CEO et General Manager d’Engie EPS, Carlalberto Guglielminotti et les Chief Technology Officer Daniele Rosati et Giorgio Crugnola, à la tête respectivement des départements de stockage d’énergie et de mobilité électrique.

Les vrais protagonistes de l'événement, cependant, ont été les jeunes ingénieurs du Team Engineering and Research & Development, l'épicentre du changement d'Engie EPS, qui ont présenté les détails des innovations que la société développera dans les prochaines années, solutions et produits qui se trouvent juste au point de rencontre entre les deux secteurs d’action principaux de Engie EPS : stockage d’énergie et mobilité électrique.

Les interventions ont été articulées suivant les quatre familles technologiques au cœur de l’offre de la société, pour la famille technologique « Move » : Martino Bosetti - Head of eMobility Products R&D et Francesco Lamberti - Head of eMobility Application Engineering. Pour présenter les innovations de la famille technologique « Store » : Nicola Zanon - Battery Center of Excellence Leader et Enrico Casalini - Systems Standardization Project Leader. La famille technologique « Convert & Connect » a été introduite par : Massimo Pedretti - C-BESSHD Project Leader. Daniele Rosati - CTO, eBESS MMC Project Leader a ensuite décrit la principale innovation du stockage d’énergie de la feuille de route jusqu’à 2023. Enfin Pietro Raboni - Head Of System R&D, Lorenzo Meraldi - PROPHET Project leader, Kanika Dhyani - Head of Computer Science & Artificial Intelligence, Giovanni Ravina - Chief Innovation Officer et Juliet Boissiere - Program Manager eMobility ont dévoilé l'avenir de la famille technologique « Control ».

La vidéo de l'événement et la transcription des interventions qui esquissent la feuille de route technologique et les objectifs d'Engie EPS jusqu'au 2023 sont disponibles sur le site internet de la société, engie-eps.com/technology-revolution-day/

Engie EPS

Engie EPS est l'acteur technologique et industriel du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS.PA), Engie EPS est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

