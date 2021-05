ENGIE EPS S A : AMENDEMENT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 2020

Le Document d'Enregistrement Universel et le présent Amendement du Rapport de Gouvernement d'Entreprise 2020 sont disponibles au siège social de la Société, situé 28, rue de Londres, 75009 Paris, ainsi que dans les locaux de l'entité italienne contrôlée (ENGIE EPS Italia Srl), situé Via Anton Francesco Grazzini, 14, 20158 Milan, Italie, et sur le site internet d'ENGIE EPS ( www.engie- eps.com ) .

La version en anglais de cet amendement du Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise 2020 est une traduction non officielle du document original préparé et inclut dans le Document d'Enregistrement Universel.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

Politique de rémunération applicable à la direction : principes et critères de détermination, d'attribution et d'octroi des rémunérations - Votes ex ante

Le 7 mai 2021, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de modifier les rémunérations 2021 de M. Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d'ENGIE EPS, et de M. Giuseppe Artizzu, Directeur Exécutif et membre du Conseil d'Administration d'ENGIE EPS, administrateur et nouvellement nommé General Manager de la société contrôlée EPS Italia. Cette décision a été prise dans le cadre de l'annonce par ENGIE, le 19 avril 2021, de la cession à Taiwan Cement Corporation («TCC») de sa participation de 60,48% dans le capital d'ENGIE EPS, dont la finalisation est prévue au cours du troisième trimestre 2021 ( l' « Opération »). À la suite de cette annonce, le Conseil d'Administration a examiné une proposition de plan d'intéressement à court et long terme tant pour le Directeur Général, M. Carlalberto Guglielminotti, que pour le Directeur Exécutif, M. Giuseppe Artizzu, d'ENGIE EPS, consistant en une augmentation de la rémunération fixe et variable ainsi que dans la mise en place d'une prime de rétention à long terme. Cette proposition a été faite sur la base d'une analyse comparative menée par Heidrick & Struggles International Inc. et elle a été approuvée par le Comité de Rémunérations et des Nominations de la Société.

Le 7 mai 2021, le Conseil d'Administration de la Société a approuvé les conditions révisées des nouvelles rémunérations 2021 de MM. Carlalberto Guglielminotti (Directeur Général - CEO) et Giuseppe Artizzu (Executive Director) exposés ci-dessous, mais il a décidé que, s'ils étaient approuvés par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ils seraient également soumis à la clôture de l'Opération (attendu au troisième trimestre 2021).

En résumé, les modifications proposées décrites plus en détail ci-dessous sont les suivantes :

La rémunération fixe de M. Guglielminotti pour l'année 2021 est augmentée de 235 000 € à 300 000,00 €, sa rémunération variable est augmentée de 50% à 100% de sa rémunération fixe (sous réserve des conditions de performance et des pourcentages de réalisation décrits ci-dessous, qui sont globalement inchangés), et il bénéficiera d'un bonus de rétention à long terme de 1 000 000 € s'il sera toujours dans la Société à la fin de 2023.

ci-dessous, qui sont globalement inchangés), et il bénéficiera d'un bonus de rétention à long terme de 1 000 000 € s'il sera toujours dans la Société à la fin de 2023. La rémunération fixe de M. Artizzu pour l'année 2021 est augmentée de 180 000 € à 200 000,00 €, sa rémunération variable est augmentée de 35% à 50% de sa rémunération fixe (sous réserve de conditions de performance et de pourcentages de réalisation également modifiés et décrits ci-dessous), et il bénéficiera d'un bonus de rétention à long terme de 300 000 € s'il sera toujours dans la Société à la fin de 2023.

En conséquence de ce qui précède, la description de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil d'administration et de la politique de rémunération applicable au directeur général (CEO), qui ont été établies conformément à l'article L.22-10- 8 du Code de Commerce et inclus dans le Rapport de Gouvernement d'Entreprise 2020 établi en application de l'article L.225-37 du Code de Commerce et inclus respectivement aux sections

13.1.2 et 13.1.3 du Document d'Enregistrement Universel 2020 sont remplacés dans leur intégralité comme indiqué aux paragraphes 1 et 2 ci-dessous.

Celles-ci seront soumises à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Il convient de

4