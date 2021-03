Engie EPS : le point d'activité salué par la Bourse

Engie EPS, la branche technologique du groupe Engie, progresse en Bourse ce mercredi après la publication de ses résultats annuels 2020 et la présentation des principaux points marquants attendus en 2021.



Dans son communiqué, la filiale du géant français de l'énergie fait notamment valoir que son activité eMobility (solutions de recharge pour véhicules électriques et hybrides) se développe 'plus rapidement que prévu'.



Concernant son projet de co-entreprise avec Stellantis, la composition du conseil d'administration et la dénomination sociale de l'entité devraient bientôt être connues, la clôture de l'opération étant prévue pour fin avril.



Sur le plan financier, son chiffre d'affaires a chuté de 45% à 11,1 millions d'euros en 2020, un repli qu'Engie EPS explique par la crise du Covid-19 et les retards pris dans l'exécution de ses projets.



Sa perte nette ressort à 14,8 millions d'euros, contre -14,6 millions d'euros en 2019.



Engie EPS - qui compte désormais 136 employés - indique toutefois avoir doublé sa capacité de production, passant de 500 solutions de recharge résidentielles easyWallbox par semaine en 2020 à 1000 par semaine en mars 2021.



La capacité de production devrait être portée à 1500 easyWallbox par semaine d'ici mai.



L'action Engie EPS - cotée à Paris sur Euronext et présente notamment dans l'indice CAC Mid & Small - progressait de presque 3% mercredi après ce point d'activité jugé encourageant.



