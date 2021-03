Engie EPS : retenu pour un micro-réseau en Californie

Engie EPS, la branche technologique du groupe Engie, a annoncé jeudi avoir été sélectionnée pour le développement d'un système de stockage d'énergie en Californie.



Ce système doit permettre d'accroître la résilience du micro-réseau et d'améliorer la stabilité du réseau pendant l'écrêtage de la demande de pointe, mais également de maximiser la production photovoltaïque, explique la filiale d'Engie dans un communiqué.



Cette technologie, qui sera intégrée à une structure déjà déployée par Engie EPS l'an dernier, doit également faciliter la transition vers un fonctionnement hors-réseau en cas de panne d'électricité.



La réalisation du projet a débuté et sa mise en service est prévue pour novembre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.