Engie : demande une amélioration de l'offre à Veolia

17/09/2020 | 16:19

Le Conseil d'Administration d'Engie s'est réuni aujourd'hui afin de procéder à l'analyse de l'offre de Veolia concernant une partie de la participation détenue dans le capital de Suez. Le Conseil a considéré que cette offre n'est pas acceptable en l'état.



Le Conseil a demandé de rechercher auprès de Veolia une amélioration des termes de son offre et d'obtenir des assurances complémentaires sur la qualité du projet.



Le Conseil a constaté qu'à ce jour, aucune offre alternative n'était parvenue à Engie. Le Conseil a demandé à son Président et à sa Directrice Générale par intérim de poursuivre ces échanges et d'étudier toute offre alternative qui devra être transmise dans les tous prochains jours à Engie.



